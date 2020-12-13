



Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



"2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"



"Kağıthane - Havalimanı arasını 2021 Mayıs'ında, Gayrettepe – Havalimanı arasını ise Aralık 2021'de hizmete açmayı hedefliyoruz."