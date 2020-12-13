Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önemli açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-İzmir Hızlı Tren hattının altyapı çalışmalarında yüzde 35 fiziksel ilerleme kaydettik. 321 km'si trafiğe açılan Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık 2020 tarihinde işletmeye açıyoruz." dedi.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"
"Kağıthane - Havalimanı arasını 2021 Mayıs'ında, Gayrettepe – Havalimanı arasını ise Aralık 2021'de hizmete açmayı hedefliyoruz."
"Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."
"Ankara-Niğde Otoyolu 2. kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı kesimini 19 Aralık'ta, Elazığ Malatya Yolu Kömürhan Köprüsü, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi, Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü, Eruh-Siirt Yolu (Zarova Köprüsü), Tohma Köprüsü, Kızılcahamam Tünellerinin açılışlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz."