İçimizi açan yılbaşı kredi kampanyası geldi! Aralık 2020'de çek Nisan 2021'de ödemeye başla!

İçimizi açan yılbaşı kredi kampanyası geldi ve heyecanla incelenmeye başlandı. Aralık 2020'de çek Nisan 2021'de ödemeye başla kampanyasını başlatan Şekerbank oldukça ilgi görüyor. Başvuru şartları, faiz oranları merak ediliyor ve gündemde sıklıkla araştırılıyor. Şekerbank Ferahlatan kredi Kampanyası detaylarını haberimizde derledik. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini çeken ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Şekerbank'ın 2. El araç kampanyasını da inceleyebilirsiniz.
ŞEKERBANK FERAHLATAN KREDİ KAMPANYASI
Şekerbank siz değerli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçlarında her zaman en avantajlı faiz oranlarıyla yanında olmaya devam ediyor! Faiz oranınızı Kredi Skorunuz belirlesin..
• 1.42' den başlayan faiz oranları
• 2021 Nisan' da başlayan ödeme imkanları
• 3 ay ödemesiz dönem imkanı
• 36 aya varan vade seçenekleri
• KKB skorunuza göre değişen faiz oranı seçenekleri
ŞEKERBANK 2. EL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU
-60 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.
-Teminat olarak satın aldığınız aracın rehni yeterlidir.
-2. el taşıtlarda 15 yaşa kadar araçlar kredilendirilmektedir.
-0 km binek araçlar Nihai fatura değeri (ikinci el taşıtlarda kasko değeri) bedelinin 120.000 TL'ye kadar kısmı için %70, 120.000 TL'yi aşan kısmı için ise %50 oranında kredilendirilebilir.
Yapılan kredi başvurularında kefil şartı aranmamakla birlikte Bankamız gerekli gördüğü durumlarda kefil talep etme hakkına sahiptir.
Başvuru Belgeleri:
•Başvuru Formu
•Kimlik fotokopisi
•Başvuru sahibine ait gelir belgesi
•Ücretli çalışanlar için son 2 ay içinde düzenlenmiş maaş bordrosu veya maaş yazısı veya gelir yazısı ile birlikte Firma Yetkili İmza Sirküleri,
•Serbest çalışanlar için vergi levhası-ticaret sicil gazetesi-imza sirküleri ve oda sicil kaydı belgesi veya faaliyet belgesi
•Sıfır km taşıtlar için proforma fatura / 2. El taşıtlar için satın alınacak aracın ruhsat fotokopisi
TAŞIT KREDİSİ NEDİR?
Taşıt kredisi, sıfır km araçlar veya ikinci el otomobiller için alım kolaylığı yaratan kredi türüdür. Bu kredi türüyle istenilen araca, uygun ödeme seçenekleri ile sahip olmak mümkün oluyor. Sıfır km. araç alınacaksa kredinin geri ödeme süresi boyunca araç rehin ediliyor. Kredi için kefil istenmiyor.
ŞARTLAR NELER?
Kredi kullanacak kişinin en az 18 yaşında olması,
SGK kaydının aktif olması,
SGK kaydının minimum 6 aylık olması,
Taşıt üzerinde herhangi bir kurum veya kişinin rehin (ipotek) kaydı olmaması,
Kredi notunun yeterli seviyede olması,