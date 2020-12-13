İçimizi açan yılbaşı kredi kampanyası geldi! Aralık 2020'de çek Nisan 2021'de ödemeye başla!

ŞEKERBANK 2. EL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU

-60 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.

-Teminat olarak satın aldığınız aracın rehni yeterlidir.

-2. el taşıtlarda 15 yaşa kadar araçlar kredilendirilmektedir.

-0 km binek araçlar Nihai fatura değeri (ikinci el taşıtlarda kasko değeri) bedelinin 120.000 TL'ye kadar kısmı için %70, 120.000 TL'yi aşan kısmı için ise %50 oranında kredilendirilebilir.

Yapılan kredi başvurularında kefil şartı aranmamakla birlikte Bankamız gerekli gördüğü durumlarda kefil talep etme hakkına sahiptir.

Başvuru Belgeleri:

•Başvuru Formu

•Kimlik fotokopisi

•Başvuru sahibine ait gelir belgesi

•Ücretli çalışanlar için son 2 ay içinde düzenlenmiş maaş bordrosu veya maaş yazısı veya gelir yazısı ile birlikte Firma Yetkili İmza Sirküleri,

•Serbest çalışanlar için vergi levhası-ticaret sicil gazetesi-imza sirküleri ve oda sicil kaydı belgesi veya faaliyet belgesi

•Sıfır km taşıtlar için proforma fatura / 2. El taşıtlar için satın alınacak aracın ruhsat fotokopisi