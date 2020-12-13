E-Devlet T.C. ile pandemi yardımı öğrenme ekranı! Dar gelirli, ihtiyacı olan, TC kimlik no ile başvuru yapana 1000 TL ve temel ihtiyaç kredisi!

E-Devlet T.C. ile pandemi desteği başvuru ekranı: İhtiyacı olan, TC kimlik no ile müracaat yapana 1000 TL ve temel gereksinim kredisi ile alakalı ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların e-devlet kapısı üzerinden müracaatını yapabileceğini söyledi ve gereksinim sahiplerine 1000 TL verileceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2021 senesi bütçe görüşmeleri sırasında temel ihtiyaç kredisi ve pandemi 1000 TL müracaatı hakkında açıklama geldi. AK Parti Milletvekili Yaşar Kırkpınar yaptığı açıklamada 9 milyon vatandaşa 10 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi verildiğini ,6 milyondan fazla vatandaşa ise pandemi sosyal yardım kapsamında 1000 TL'lik nakit yardım ödemesi yapıldığını açıkladı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 1000 TL VERİLDİ VE BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL'lik nakdi destek ödemesi hakkında açıklamada bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar,

"İhtiyaç sahibi 6,2 milyon ailemize biner TL'lik nakdî yardım yapıldı. En düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye yükseltildi. Bu anlamda kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilip süresi de uzatılmış oldu. En düşük emekli aylığını 1.500 lira olarak ifade etmiştik. Bu anlamda 18,7 milyar TL tutarında kısa çalışma ödeneği, 4,4 milyar TL tutarında nakdî ücret desteği ve 3,6 milyar TL tutarında ise işsizlik ödeneğiyle işçilerimize destekte bulunuldu. Böylece istihdamın sürekliliği güçlü bir şekilde bu büyük krizden minimum etkilenmesi için adımlar atılmış oldu."

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

1000 TL pandemi sosyal destek için başvurular devam ediyor. Geçtiğimiz gün açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tc ile başvuru yapana 1000 TL yardım verileceğini söyleyerek, "Faz-1, Faz-2'de bütünleşik sistemde olanlarımız dışındakiler erişemezler diye e-devletten bir sistem açtık Faz-3 altında ve orada herhangi bir siyasi mülahaza, herhangi bir şey gözetmeksiniz herkese başvuruya açtık. İstediğimiz sadece bir TC numarasıyla beraber başvurdular. " dedi. Bakan e Devlet üzerinden başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine bu ödemenin yapılacağını söyledi.

e Devlet kapısı üzerinden başvurular, aşağıdaki linkten alınıyor.

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

Linki kopyalayıp yeni sekmede açın ve e devlet girişi yaparak sizden istenilen bilgileri doldurarak müracaatınızı yapın.

PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Binlerce kişinin başvuru yaptığı koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara maddi olarak destek sağlamak için verilen pandemi destek parası için başvuru yapan vatandaşlar, uzun süredir başvurularının sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında dahi başvuru yapan vatandaşların henüz sonuçları sisteme eklenmedi. e-Devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, pandemi destek parası başvurularının ilk iki fazı verildi. Şu an 3. fazının verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Pandemi destek parası alarak koronavirüs dönemindeki ekonomik olumsuzluklardan bir nebze de olsa nefes almak isteyen vatandaşlar, pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de pandemi destek başvurusunun 3. fazı ne zaman verileceğine dair net bir tarih bulunmamakta. Fakat muhtaç vatandaşlar sürekli araştırma yaparak, 1.000 liralık yardımdan faydalanmak istiyor.



PANDEMİ DESTEK PARASI KAÇ AY VERİLECEK?

Birçok vatandaş pandemi destek parasının sadece bir ay verildiğini düşünüyor. Fakat durum oldukça farklı. Muhtaç durumunda olan kişilere 1.000 lira sosyal yardım parası verilmeye devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği pandemi destek parası kaç ay verilecek sorusu için belirtelim. Başvuru sonrası ihtiyaç sahibi olan kişiler belirlendikten sonra pandemi destek parası bir kereye mahsus verilecektir. Fakat uygun görülen ailelere ödemeler bir süre devam edecektir. Pandemi destek başvurusu e-Devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Pandemi destek başvurusu için aşağıdaki link üzerinden işlem sağlanabilir. Eğer e- Devlet üzerinden giriş yapamıyor, şifreniz ve T.C. kimlik numaranızı bilmiyorsanız, T.C. kimlik numaranızı Nüfus Müdürlükleri'ne giderek kimlik değiştirme işlemi yaparak alabilirsiniz. Daha sonra en yapın PTT'ye giderek bir e-devlet giriş şifresi almanız gerekiyor.

1000 TL para yardımı işte bu kişilere geldi! Bu yöntemle ödemeler PTT ile yapılacak

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte PTT hesaplarına ödenen 1000 TL yardım başvurusu tüm vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. E-devlet uygulamaları üzerinden hiçbir şarta bağlı kalmadan başvuru olanaklarına sahipsiniz. Fakat başvuru işlemleri için nasıl bir yol izlemeniz gerektiği ve başvuru aşamaları hakkında dikkat etmeniz gereken önemli yerlere dikkat etmelisiniz. İşte 1000 TL sosyal yardım parası ödemeleri ile ilgili ayrıntılar…

Devlet tarafından bu zor dönemden geçen vatandaşlarımız için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı sayesinde PTT hesaplarına pandemi sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Bu sayede başvuru süreci, değerlendirme ve inceleme süreci ve sonuçların açıklanma süreçleri de özveriyle yerine getirilmekte. Bu bilgiler doğrultusunda yapılacak ödemelerden yararlanmak isteyen kişiler nasıl alacaklarını merak ediyor.

KİMLERE VERİLMEDİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan açıklamada aşağıdaki şartları taşıyan vatandaşlara 1000 TL ödeme yapılmayacağına yer verildi:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

TC İLE BAŞVURU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların e Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapabileceğini söyledi ve ihtiyaç sahiplerine 1000 TL verileceğini söyledi. Bakan Selçuk açıklamasında, ""Faz-1, Faz-2'de bütünleşik sistemde olanlarımız dışındakiler erişemezler diye e-devletten bir sistem açtık Faz-3 altında ve orada herhangi bir siyasi mülahaza, herhangi bir şey gözetmeksiniz herkese başvuruya açtık. İstediğimiz sadece bir TC numarasıyla beraber başvurdular."dedi.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ AÇIKLAMASI

Kırkpınar, sözlerinin devamında aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan 9 milyon kişiye temel ihtiyaç kredisi verildiğini söyleyerek, "Kamu bankalarımız aracılığıyla 267,4 milyar TL tutarında bir kredi finansmanı sağlandı. Aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan yaklaşık 9 milyon vatandaşımıza bu destekler bu anlamda sağlanmış oldu." dedi.

PANDEMİ DESTEK 1000 LİRA BAŞVURUSU

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