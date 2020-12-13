Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara devlet tarafından yapılan destek ödemelerinden birisi de çiğ süt ödemeleri olarak ödeniyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiğ süt destek ödemesinin ne zaman yatacağına dair bilgilendirme açıklaması yaptı. Hayvancılık üretimini desteklemek amacıyla çiğ süt destek ödemeleri her yıl hak sahiplerine ödeniyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulusal Süt Konseyi'nin 2021 Ocak-Nisan ayları için geçerli olacak çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve çiğ süt desteğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, bakanlığın ilgili dönemleri kapsayacak şekilde 2.80 TL olarak satış fiyatı belirlenen çiğ süt desteğini 30 kuruş olarak uygulayacağını, çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve çiğ süt desteği ile paritenin 1.30'un üzerinde kalmasının sağlanacağını belirtti.
Bakan son dakika açıkladı! 2021 Ocak-Nisan ayı çiğ süt destek fiyatları ne kadar oldu?
Bakan Pakdemirli, "Ulusal Süt Konseyi 2021 Ocak - Nisan ayları için geçerli çiğ süt tavsiye satış fiyatını 2.80 TL/Lt olarak açıklamıştır. Bakanlığımızca da aynı dönemde çiğ süt desteği 30 kuruş olarak uygulanacaktır. Böylece, açıklanan bu çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve 30 kuruş çiğ süt desteği ile paritenin 1,30'un üzerinde kalmasını sağlamış olacağız" diye konuştu.
Büyükbaş hayvan üreticilerini ilgilendiren açıklamalarda da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Et ve Süt Kurumu, üreticilerin mağduriyetini gidermek için 14.12.2020 Pazartesi günü itibariyle karkas alım fiyatlarını artırdı. Buna göre, ithal menşeli karkas alım fiyatı 33 KG/TL'den 35 KG/TL'ye; yerli menşeii karkas alım fiyatı 34 KG/TL'den 36 KG/TL'ye çıkarıldı" diye konuştu.
Çiğ Süt Desteği Nasıl Alınır?
Hayvancılıkla uğraşanlara verilen hibe desteği (süt parası) için bir dilekçe ile üye olunan üretici örgüte başvuru yapılması gereklidir. Bunun yanı sıra çiğ sütün satışının yapıldığına dair satış belgesinin mevcut örgüte sunulması gereklidir.
Satış belgesinin aslının sunulması gerekli olup fotokopi ya da diğer bir kopyası kabul görmeyecektir. Süt parası desteğinden yararlanmak için bir diğer hususta Bakanlık Süt Kayıt Sistemine (BSKS) kayıt olmak olacaktır. Üretimin gerçekleştiği il ve ilçelerde kayıt işlemi gerçekleşmektedir.
Yetiştiricilerin üyesi oldukları örgütlerin sisteme veri girişi yapmak için yetkisi bulunuyor. Örgütlerin girişini yaptığı bu veriler kayıt altına alınır ve icmal listeleri oluşturulmaktadır. İcmal listeleri il ve ilçe müdürlüklerine iletilir. Gönderilmesinin ardından Bakanlık tarafından duyurulan başvuru tarihlerinde destekten faydalanacak olan kişiler adına yetkili kişiler başvuru yapacaktır.
Süt üreticisine çiğ süt desteği şartları neler?
2021 yılı çiğ süt desteklerine ilişkin uygulama esasları belli oldu.
Buna göre çiğ süt desteklemesi ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilerden üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların yüzde 50 (yüzde elli)'nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydettirenlere ödenecek.