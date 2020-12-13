Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara devlet tarafından yapılan destek ödemelerinden birisi de çiğ süt ödemeleri olarak ödeniyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiğ süt destek ödemesinin ne zaman yatacağına dair bilgilendirme açıklaması yaptı. Hayvancılık üretimini desteklemek amacıyla çiğ süt destek ödemeleri her yıl hak sahiplerine ödeniyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulusal Süt Konseyi'nin 2021 Ocak-Nisan ayları için geçerli olacak çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve çiğ süt desteğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, bakanlığın ilgili dönemleri kapsayacak şekilde 2.80 TL olarak satış fiyatı belirlenen çiğ süt desteğini 30 kuruş olarak uygulayacağını, çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve çiğ süt desteği ile paritenin 1.30'un üzerinde kalmasının sağlanacağını belirtti.