Edirne'de Bulgaristan'dan gelenlerin alışveriş yaptığı 'Ulus Pazarı' coronavirüs tedbirleri nedeniyle kapanınca Bulgarlar mağaza ve dükkanlara akın etti.
Bulgar turistin esnafa can simidi olduğunu söyleyen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Pazarın kapanması dükkan sahiplerine yansıdı.
Günlük ortalama 4 bin, 4 bin 500 turist geliyor, kişi başı harcamaları 150 euro'ya kadar çıktı" dedi.
Zıpkınkurt hafta sonu gelenlerin sayısının 9-10 bini bulduğunu belirterek, "Edirne'den yiyecekten, beyaz eşya, mobilya ile aklınıza ne geliyorsa her şeyi alıyorlar.
Bu da Edirne esnafına ve ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor.
Son günlerde görüyoruz ki esnafın ciddi anlamda sıkıntısı var.
Bulgar turistler bir anlamda can simidi oluyor bizim için" diye konuştu.