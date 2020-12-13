25.000 ve 40.000 TL hibe! Başvurular devam ediyor! Şimdi yapın hesabınıza yatsın! Geri ödemesiz para almak isteyenler yapmanız gereken...

Müracaatlar devam ediyor! Şimdi yapın hesabınıza yatsın! 25.000 ve 40.000 TL hibe! Kredi mevzularında, yaşam içerisinde, özellikle ekonomide sıkça dinlenen terimlerden biri de, "hibe" olarak deyim edilen bir terimdir. Günümüzde pek çok birey bu terime kulak aşınası olsa da, anlamını öğren veyahutta "Hibe nedir?" gibisinden bir sual sormamaktadır. Bu anlamda Coca-Cola Türkiye, Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI) işbirliğiyle tertip edilen ve dört düzeyden oluşan programın müracaatlarının ilk koşulu kizkardeşim.net internet sitesi üzerinden online eğitimlerini bitirerek sertifika almak. Müracaatın ardından teknik elemeden geçen bayanlardan şehir bazlı azami puanı alan katılımcılar, online olarak reelleştirilecek Hibe Programı Kampı'na davet edilecek.