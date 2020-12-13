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    • Ekonomi
    • 13.12.2020 18:30
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    • 13.12.2020 18:30
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    ! de bu hafta neler var?

    merakla ve heyecanla bekleniyordu. Yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlayan ürünlerden alacaklarını belirleyenler şimdiden liste yapıyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri almak için sabah erken saatlerde markete gidecek olan vatandaşlar 15 Aralık’ta neler olduğunu merakla incelemeye başladı. Farklı pek çok kategoriden ürünler sizleri bekliyor. Peki de bu hafta neler var?

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Aralık Salı 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Aralık Salı 2020 yayınlandı ve haberimizin içeriğinde derledik. Her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler oldukça ilgi görüyor ve BİM marketler en çok ziyaret edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Sorusuna yanıt arıyor. BİM market şubeleri koronavirüs mücadelesinden dolayı artık 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet veriyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Aralık Salı 2020 inceleyerek alacaklarınızı şimdiden belirleyebilirsiniz.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15 ARALIK SALI 2020

    MissSıvı Arap Sabunu
    • 2,75 L

    Takı Standı• Farklı renkleriyle

    GüldalOcak/Fırın Köpük Temizleyici
    • 500 ml

    SimplePürüzsüzleştirici Peeling

    Dekoratif Yıldız Ampul

    AKSYüzey Temizleyici
    • 4 L

    NaturaloveDesenli Kokulu Mum

    takı, makyaj ürünlerinde uygun fiyat

    QuickdishMikrofiber Bez
    • 5'li
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Aralık Salı 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?