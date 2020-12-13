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    • Ekonomi
    • 13.12.2020 18:01
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    • 13.12.2020 18:01
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    ! yine dopdolu!

    yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenir oldu. Birbirinden çeşitli ve güzel ürünleri uygun fiyatla satışa sunan, sevilen marketler zincirinde bu hafta neler var? yine dopdolu, 12 Aralık’ta başlayan satışlar 18 Aralık’a kadar devam edecek. Gıdadan deterjana kişisel bakım ürününe kadar pek çok farklı üründe güzel indirimler yer alıyor. 12-18 Aralık inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

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    A101 aktüel ürünler kataloğu 12-18 Aralık 2020! A101 haftanın yıldızları yine dopdolu!

    A101 haftanın yıldızları yakından takip ediliyor, A101 aktüel ürünler kataloğu 12-18 Aralık 2020 yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başladı. Alacaklarının listesini yapacak olanlar hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğuna bakıyor. Temel gıdadan meyve sebzelere, deterjanlara kadar pek çok kampanya var. Koronavirüs mücadelesi kapsamında market saatlerinde değişiklik yapıldı, A101 market şubeleri 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12-18 ARALIK 2020!

    temel gıdada kampanyalar

    10 TL üzeri alışverişte indirimler

    Temizlik ürünlerinde fırsatlar
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu 12-18 Aralık 2020! A101 haftanın yıldızları yine dopdolu!