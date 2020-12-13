A101 aktüel ürünler kataloğu 12-18 Aralık 2020! A101 haftanın yıldızları yine dopdolu!

A101 haftanın yıldızları yakından takip ediliyor, A101 aktüel ürünler kataloğu 12-18 Aralık 2020 yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başladı. Alacaklarının listesini yapacak olanlar hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğuna bakıyor. Temel gıdadan meyve sebzelere, deterjanlara kadar pek çok kampanya var. Koronavirüs mücadelesi kapsamında market saatlerinde değişiklik yapıldı, A101 market şubeleri 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet veriyor.