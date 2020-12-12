EPDK elektrik faturasına zam ve temsil-ağırlama tartışmalarına son noktayı koydu

NEREDEN ÇIKTI BU TEMSİL AĞIRLAMA GİDERİ? YENİ BİR UYGULAMA MI?



Hayır elbette yeni değil. Yeni olan bir uygulama ya da gider kalemi kesinlikle söz konusu değildir. Kamuda da ve özel sektörde de bütçe kalemlerinde görülen temsil ağırlama gideri mali mevzuata uygun bir giderdir. Şirketlerin mali tablolarında ve düzenleyici hesap planlarında bu gider yer alır. Söz konusu giderler dönem net karı ve Kurumlar Vergisi hesaplamalarında da mali mevzuata göre dikkate alınan giderlerdir.

Daha önce de vurguladığımız gibi EPDK bu giderlere tavan ve limit getirmiştir. Şirketler bu limitleri kesinlikler aşamaz.