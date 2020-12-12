Yeni yılın ilk gününden itibaren 827 binden fazla vatandaşın iş bulmasını sağlayan İŞKUR üzerinden yeni ilanlar yayımlanıyor. Acil olarak özel sektörde 46 bin 410, kamuda da 10 bin 860 personel alımı yapılacak. İş arayanlar bu kapsamda İŞKUR üzerinden duyurulan ilanları yakından takip ediyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Bu bağlamda ilanlar aracılığıyla her ay binlerce vatandaş kendi sektöründe iş bulabiliyor. İşte kadrolar ve maaşlar...

HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.

Alımlarda başı Emniyet Genel Müdürlüğü çekiyor. Polis Akademisi Başkanlığı'na alınacak 8 bin öğrenci için başvurular yapılıyor. Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite, belediye de personel için ilana çıkmış durumda.