Bakmayan hayretler içinde bin pişman! Bu para hiç kimsede yok! Günlerce cebimizde taşıdık değeri ise dudak uçuklatıyor. Alışveriş esnasında kullandığımız paraların üzerinde yer alan çoğu detaya dikkat etmiyoruz. Maddi boyutu dışında üzerinde yer alan bazı detaylar dikkatimizi çekmiyor. Ancak bazen ülkelerin merkez bankalarında basılan paralarda çeşitli hatalar meydana gelebiliyor. Bu hataların zamanla silinme olduğunu ifade edenler olsa da banknotları bulanlar paraları internet üzerinden satışa çıkarıyor. Bu paralara biçilen değerler ise dudak uçuklatıyor. Kimi vatandaş banknotuna 20 bin lira isterken kimisi de 300 bin lira istemekte.

"GELECEK MANTIKLI TEKLİFLERE AÇIĞIM"

Muş'ta esnaf olan Volkan Akaydın, ATM'den çektiği 200 TL'de Atatürk fotoğrafının üzerinden kırmızı bir şerit geçtiğini görünce ilgili bankanın şubesine gitti. Akaydın'ın şikayeti üzerine parayı inceleyen görevliler sahte olmadığını ancak parada baskı hatası olduğunu belirtti. Akaydın, "Koleksiyonculardan gelecek mantıklı tekliflere açığım" diye konuştu.