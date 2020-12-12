Bakmayan hayretler içinde bin pişman! Bu para hiç kimsede yok! Günlerce cebimizde taşıdık değeri ise dudak uçuklatıyor. Alışveriş esnasında kullandığımız paraların üzerinde yer alan çoğu detaya dikkat etmiyoruz. Maddi boyutu dışında üzerinde yer alan bazı detaylar dikkatimizi çekmiyor. Ancak bazen ülkelerin merkez bankalarında basılan paralarda çeşitli hatalar meydana gelebiliyor. Bu hataların zamanla silinme olduğunu ifade edenler olsa da banknotları bulanlar paraları internet üzerinden satışa çıkarıyor. Bu paralara biçilen değerler ise dudak uçuklatıyor. Kimi vatandaş banknotuna 20 bin lira isterken kimisi de 300 bin lira istemekte.
"GELECEK MANTIKLI TEKLİFLERE AÇIĞIM"
Muş'ta esnaf olan Volkan Akaydın, ATM'den çektiği 200 TL'de Atatürk fotoğrafının üzerinden kırmızı bir şerit geçtiğini görünce ilgili bankanın şubesine gitti. Akaydın'ın şikayeti üzerine parayı inceleyen görevliler sahte olmadığını ancak parada baskı hatası olduğunu belirtti. Akaydın, "Koleksiyonculardan gelecek mantıklı tekliflere açığım" diye konuştu.
Günü gelen ödemesini yapmak üzere banka ATM'sinden para çeken Volkan Akaydın, banknotlardan birinde Atatürk fotoğrafının üzerinden kırmızı bir şerit geçtiğini görünce ilgili bankanın şubesine gitti.
Akaydın'ın şikayeti üzerine parayı inceleyen görevliler sahte olmadığını ancak parada baskı hatası olduğunu belirtti. Görevliler, parayı Akaydın'a iade etti. Banka görevlileri, Akaydın'dan paranın kendilerine iade edilmesi halinde yerine 200 TL'lik banknot verebileceklerini bildirdi.
Baskı hatalı parayı iade etmeyi kabul etmeyen Volkan Akaydın, "Parayı bankadan çektikten sonra Atatürk resminin üzerinde boydan boya şerit şeklinde çekilmiş bir tabaka gördüm. Önce sahte olduğunu düşündüm. Banka personeline sorunca sahte olmadığını anladım. Diğer 200'lük banknotlarla karşılaştırdım.
Fakat hiç birinde böyle bir baskı hatasına rastlamadım. Yaklaşık bir ay önce televizyonlarda 50 TL'lik bir banknotta baskı hatasına dair bir haber vardı. Koleksiyoncular paranın peşine düşmüştü. Bendeki banknotta baskı hatası bariz ortada. Koleksiyonculardan gelecek mantıklı tekliflere açığım" diye konuştu.
HATALI BASIM 50 LİRAYA, 50 BİN LİRA İSTİYOR
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Yusuf Atmaca (21), hatalı basım 50 lirasını 50 bin liraya satışa çıkardı. İslahiye'deki işyerinde ağabeyi ile birlikte cep telefonu aksesuarları satışı yapan Yusuf Atmaca, ATM'den çektiği paralar içerisindeki 50 liralık banknotlardan birisinin üst köşesinde '0' rakamı olmadığını fark etti.
İlk etapta paranın sahte olduğunu düşünen Atmaca, internette yaptığı araştırmada paranın hatalı basım olduğunu anladı. Bunun üzerine hatalı basım parayı işyerindeki kasasında saklayan Atmaca, daha sonra koleksiyerlerin bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrenince satma kararı aldı. Hatalı basılan 50 lirasını 50 bin liraya satışa çıkaran Atmaca, "Bu bu tür hatalı basım paraların koleysiyonerler tarafından ilgi gösterildiğini biliyorum. Bundan dolayı 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardım" dedi.
HATALI BASIM PARAYA 75 BİN LİRA İSTİYOR
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Fatih Koca (23), hatalı basım 50 lirasını 75 bin liraya satışa çıkardı.
İlçede özel bir şirkette çalışan Fatih Koca, cep telefonu almak için banka ATM'sinden çektiği paralar arasındaki 50 liralık banknotun hatalı basım olduğunu fark edince internetten araştırma yaptı. Yaptığı araştırmanın ardından Koca, paranın üst köşesindeki '0' rakamı çıkmayan hatalı basım parasını 75 bin lirayla satışa çıkardı.
Parayı koleksiyonerlere 75 bin liraya satmak istediğini anlatan Fatih Koca, "Telefon almak için ATM'ye gittim ve para çektim. Çektiğim paralar arasındaki 50 liradaki '0' rakamının olmadığını fark ettim. Daha sonra araştırınca bu tür hatalı basım paraların koleksiyonerler tarafından alındığını öğrendim. Ben de hatalı basım 50 lirayı 75 bin liraya satışa çıkardım. İsteyen olursa satmayı düşünüyorum" dedi.