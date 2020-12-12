25 yıl önce de yapıldı! Hükümet düğmeye basıyor anında inecek! Aylar sonra satılık ikinci el otomobil fiyatları... Pandemiyle birlikte ikinci el araba fiyatlarındaki artış otomobil almak isteyenlerin vazgeçmesine neden oluyor. Salgınla beraber sıfır araç üretimi durduğu için ikinci el otomobillere talep artmış ve böylece fiyatlarda suni bir artış yaşanmıştı. Araba almak isteyenler fiyatların yükselmesinden şikayet ediyor. Sıfır araç üretiminin azalması ve fiyatların artmasının ardından, ikinci el araç piyasası da adeta uçuşa geçmişti. Yükselen araç fiyatları hükümeti de harekete geçirdi. İkinci el otomobil fiyatlarındaki aşırı artışın ardından hükümetin düğmeye bastığı ve ithalatın da içerisinde olduğu birçok tedbirin gündeme geldiği bildirildi.ü

NELER OLACAK?

İkinci el tarafında aşırı oranda yükselen fiyatların perde arkasında ise sadece sıfır araç tarafında ortaya çıkan sıkıntılar yer almıyor. Araç piyasasında ortaya çıkan havayı kendi lehine çevirmek isteyen kimi fırsatçıların manipülatif yönlendirmeleri ile de yükselen ikinci el araç fiyatlarına yönelik sektör temsilcileri ise yakın zamanda yüzde 10 oranında bir artış daha bekliyor.