Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret toplantı tarihleri!

2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağının belirleneceği toplantı tarihleri belli oldu. Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantının ne zaman düzenleneceği merak ediliyor. Asgari ücret toplantı tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İkinci toplantı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapılacak. Bilindiği üzere ilk toplantı 4 Aralık tarihinde düzenlenmişti.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTI NE ZMAN?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini paylaştı.
Buna göre, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.
TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.
ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ!
1. TAHMİN
Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.
2. TAHMİN
Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.
3. TAHMİN
Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.
4. TAHMİN
4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.
5. TAHMİN
5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.