Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret toplantı tarihleri!

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ!

1. TAHMİN

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

2. TAHMİN

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.