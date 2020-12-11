PODCAST CANLI YAYIN

Evde bakım maaşı (parası) 11 Aralık sorgulama! Evde bakım parası yatan iller hangileri?

11 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşının ne zaman yatacağı ve yatırılan iller bu maaştan faydalanan binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak farklı illerde ve farklı tarihlerde yatırılan evde bakım parasını E-Devlet üzerinden de sorgulayabiliyorsunuz. İşte, evde bakım maaşı yatan iller 11 Aralık!

Evde bakım maaşı yatan iller 11 Aralık günü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi kişilere birçok yardım yapılıyor. Bunlardan birisi de evde bakım maaşı olmaktadır. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak verilen evde bakım parasından binlerce kişi faydalanıyor. Peki, 11 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 ARALIK!

Aralık ayı için evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere hasta bakım parası veriliyor. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı deniyor.

EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda veriliyor.

Evde Bakım maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde Bakım Parası Başvurusu için bazı gereken belgeler mevcut. Bunlar bakıcının TC Kimlik fotokopisi, engelli raporu, kimlik belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafdır.

Bu belgelerle beraber bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne başvurmanız durumunda Evde Bakım Parası'ndan yararlanmanız mümkün.

