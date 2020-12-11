Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan aylık 375 TL taksit ile 10.000 TL sosyal hayatı destek kredisi ilgi görüyor. Ziraat Bankası, 6 ay ödemesiz 10 bin TL'ye kadar kredi ihtimali sağlıyor. Bankanın ücret alan emekli ve çalışan alıcılarına sunulan kredinin kullanılması halinde ise kredinin ilk ödemesi 9 ay sonra başlıyor. Ziraat Bankası tarafından tatil yapmak isteyen ve bankamız aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerimiz ile bankamız BES müşterilerinin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasına yönelik verilen Tatil Kredi paketi ürünü. Ziraat Bankası Tatil Destek Kredisi başvurularını anlaşmalı acenteler üzerinden alıyor. Düşük faizli Tatil Kredisine başvurabilmek için anlaşmalı acente üzerinden başvuru talebinin bankaya iletilmesi gerekiyor. Peki Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz krediye nasıl müracaat yapılır? İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi başvuru ekranı...