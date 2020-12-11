Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan aylık 375 TL taksit ile 10.000 TL sosyal hayatı destek kredisi ilgi görüyor. Ziraat Bankası, 6 ay ödemesiz 10 bin TL'ye kadar kredi ihtimali sağlıyor. Bankanın ücret alan emekli ve çalışan alıcılarına sunulan kredinin kullanılması halinde ise kredinin ilk ödemesi 9 ay sonra başlıyor. Ziraat Bankası tarafından tatil yapmak isteyen ve bankamız aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerimiz ile bankamız BES müşterilerinin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasına yönelik verilen Tatil Kredi paketi ürünü. Ziraat Bankası Tatil Destek Kredisi başvurularını anlaşmalı acenteler üzerinden alıyor. Düşük faizli Tatil Kredisine başvurabilmek için anlaşmalı acente üzerinden başvuru talebinin bankaya iletilmesi gerekiyor. Peki Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz krediye nasıl müracaat yapılır? İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi başvuru ekranı...
ZİRAAT BANKASI TATİL KREDİSİ NEDİR?
Ziraat Bankası tarafından tatil yapmak isteyen ve bankamız aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerimiz ile bankamız BES müşterilerinin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasına yönelik verilen Tatil Kredi paketi ürünü.
ZİRAAT BANKASI TATİL DESTEK KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Ziraat Bankası Tatil Destek Kredisi başvurularını anlaşmalı acenteler üzerinden alıyor. Düşük faizli Tatil Kredisine başvurabilmek için anlaşmalı acente üzerinden başvuru talebinin bankaya iletilmesi gerekiyor. Başvuru sonucu kredi değerlendirmesi sonucu müşterinin telefonuna SMS olarak iletiliyor. Kredisi olumlu sonuçlanan müşterilerin ise başvuru tarihi itibariyle 72 saat içinde Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi aracılığı ile krediyi kullanması gerekiyor.
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI!
Ziraat Bankası 1,54 faiz oranları ile 6 ay ödemesiz 36 ay eşit taksit seçenekleri Tatil Destek Kredisi imkanı sunuyor.
1,54'DEN NE KADAR KREDİ ALABİLİRİM?
Anlaşmalı acente üzerinden tatil paketi satın almak için başvuran kişilere konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sağlanacak. Kredi tutarının %80'i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20'lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere müşterimizin hesabına aktarılacak.
Vakıfbank 10.000 TL Sosyal Yaşamı (Yardım) Kredisi Kampanyası
Tatil Destek Kredisi anlaşmalı seyahat acentelerinden yapılan yurtiçi konaklama alışverişlerde geçerlidir.
Konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere, toplam 10.000 TL'ye kadar kredi kullanılabilir. Kredi tutarının %80'i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20'lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere müşterimizin hesabına aktarılacaktır.
6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere toplam vade 36 aydır.
Tatil Destek Kredisi kapsamında; ödeme planında yer alan 1. taksit tutarı acente tarafından, 2. taksit tutarı Bankamızdan karşılanacaktır.
Kredi tutarı asgari 2.500 TL, azami 10.000 TL olabilir. Tatil Destek Kredi Paketi'nin 1. ve 2. taksitleri banka ve ilgili firma tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9. aydan itibaren başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %1,21 oranına denk gelmektedir. VakıfBank kampanya süresini ve kampanya süresince; alınacak ücretleri ve faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir.
Ayrıca Bankamızla Tatil Destek Kredi Paketi kapsamında anlaşmalı olan turizm sektöründeki üye işyerlerinde kredi kartı ile yapılan 15 taksitli işlemlerde 3 ay ödemesiz dönem hakkı sunulacaktır. Ticari kredi kartları kampanya kapsamı dışındadır.
Kredi kartları kampanyasına dahil firmalar; Ets, Gezinomi, Tatil.com, Jolly, TatilBudur, Touristica, TatilSepeti.com ve Pronto Tour.
VAKIFBANK TATİL DESTEK KREDİSİ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Halkbank 10.000 TL Sosyal Yaşamı (Yardım) Kredisi Kampanyası
Bankamız ile anlaşmalı seyahat acentelerinden yapacağınız tatil paketi satın alım işlemlerinizde konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere, toplam 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade seçeneğiyle kredinizi kullanabilirsiniz.
Kredi tutarının %80'i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20'lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere hesabınıza aktarılacaktır.
Kredinin 1. taksiti acente ve 2. taksiti Bankamız tarafından ödenecek; taksit ödemeleriniz ise 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda kullanacağınız kredinin faizi aylık 1,21 oranına denk gelmektedir.
HALKBANK TATİL DESTEK KREDİSİ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ