KGF'den yapılan açıklamada 15 bankanın 12 ay geri ödemesiz kredi vereceği, müracaatların başladığına yer verildi. Çok sayıda vatandaş tarafından KOBİ yardım kredisi nasıl alınır sualinin yanıtı merak ediliyor. KGF'nin Avrupa Yatırım Fonu'ndan sağladığı 300 milyon TL'lik hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 milyon TL'lik yardım ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira meblağında kefalet sağlanacak. İşte kredi garanti fonu kefaleti ve KOBİ yardım koliyi ile alakalı ayrıntılar... Kredi Garanti Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı kapsamında birçok bankanın faizsiz kredi vereceği bildirildi. Söz konusu faizsiz kredilere başvurular alınmaya başladı. KGF tarafından yapılan son dakika açıklamasında faizsiz kredi veren bankaların isimlerine ve başvuru son süresine yer verildi.
BAŞVURU DETAYLARI
Kredi Garanti Fonu sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Hedeflenen Kredi Hacmi: 7,5 milyar TL
AYF kontrgaranti tutarı: 300 milyon TL
Proje kaynakları: %50 AYF kontrgarantisi, %50 KGF Özkaynağı
Hedeflenen kefalet hacmi: 6 milyar TL
Başvuru Süresi: 01.04.2022 tarihine kadar
Tazmin Üst Limiti: % 10
GERİ ÖDEMESİZ SÜRE, VADE VE EN FAZLA ÇEKİLEBİLECEK KREDİ TUTARI
Kredi Garanti Fonu tarafından bir açıklama yapıldı ve "Azami 12 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere asgari 36 ay, azami 60 ay vade" denildi.
BAŞVURU ÜCRETİ VE KOMİSYON ORANI
Komisyon Oranı : yıllık %1.5
Başvuru Ücreti : 500 TL
BAŞVURU ŞARTLARI
Söz konusu kredi KOBİ'ler için veriliyor. İşte başvuru şartları
Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş, KOBİ tanımını haiz gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.
Başvurular ilgili bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.
HANGİ BANKALAR?
Kredi veren bankalar şu şekilde:
Akbank,
Alternatifbank,
Denizbank,
Garanti BBVA,
Halkbank,
ING Bank,
İş Bankası,
QNB Finansbank,
Şekerbank,
Türk Ekonomi Bankası,
Yapıkredi Bankası,
Vakıfbank,
Vakıf Katılım Bankası,
Ziraat Bankası,
Ziraat Katılım Bankası
BAŞVURU ŞEKLİ
KGF başvurusu yapmak için yukarıdaki bankaların şubelerine giderek müracaatınızı yapabilirsiniz.
Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Kasım Akdeniz tarafından söz konusu kredi ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu destek paketi KOBİ'lerin rekabet gücünün arttırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kapsamında Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı içerisinde imzalanan protokolün devamı niteliğindedir. Bu destek paketi kapsamında vereceğimiz kefaletler ile KOBİ'lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırarak üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde, nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Mümkün olduğu ölçüde yaygın ve katma değerli alanlarda kullanmayı hedeflediğimiz bu destek paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" denildi.
KREDİ GARANTİ FONU BAŞVURU SÜRECİ
Yapılan açıklamada görüşlerini aktaran KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz, bu destek paketinin, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanmış olan bütçe kapsamında Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME içerisinde imzalanan protokolün devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Belirtilen destek paketi kapsamında verilecek olan kefaletlerle KOBİ'lerin finansman erişimini kolaylaştırıp üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.
Akdeniz; salgın sürecinde nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği bakımından finansman erişiminin ne denli önemli olduğunun farkında olduklarını aktardı. Akdeniz; mümkün olduğu ölçüde yaygın ve katma değerli alanlarda kullanılmasını hedefledikleri bu destek paketinin ülkeye hayırlı olmasını dilediğini belirtti.