KREDİ GARANTİ FONU BAŞVURU SÜRECİ

Yapılan açıklamada görüşlerini aktaran KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz, bu destek paketinin, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanmış olan bütçe kapsamında Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME içerisinde imzalanan protokolün devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Belirtilen destek paketi kapsamında verilecek olan kefaletlerle KOBİ'lerin finansman erişimini kolaylaştırıp üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Akdeniz; salgın sürecinde nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği bakımından finansman erişiminin ne denli önemli olduğunun farkında olduklarını aktardı. Akdeniz; mümkün olduğu ölçüde yaygın ve katma değerli alanlarda kullanılmasını hedefledikleri bu destek paketinin ülkeye hayırlı olmasını dilediğini belirtti.