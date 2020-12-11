Transit trafik ile şehir içi trafiğinin birbirinden ayrılarak, transit trafiğin kesintisiz akışının sağlanması amacıyla yapılan ve 8,8 kilometresi daha önce hizmete sunulan Akhisar çevre yolunda, kalan 4,3 kilometrelik kesimdeki çalışmalar da tamamlandı.

Toplam uzunluğu 13,1 kilometre olan yol, yarın tamamıyla hizmete girerek, bölgedeki ulaşım koridorunda önemli bir yere sahip olacak.