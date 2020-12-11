Bitcoin fiyatları ne kadar oldu? 11 Aralık Cuma Bitcoin kurunda son durum





"Çin: Çin Hükümeti kripto para piyasasının spekülasyona açık olduğunu ve yüksek risk taşıdığını vurgulamış ve kripto paralar için sıkı düzenlemeler yapılacağını ifade etmiştir. Bu kapsamda kripto para piyasasına standart getirilmesi gündeme gelmiş ve bu yönde düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleyici çerçeve ile kripto para borsalarının rolü belirlenmiştir.



"Vietnam: Bitcoin Vietnam'da bir yatırım aracı olarak düzenlenmemiş olmasına rağmen Vietnam Hükümeti ve Merkez Bankası, dijital paranın meşru bir ödeme yöntemi olmadığını kabul etmektedir.

"Bolivya, Kolombiya ve Ekvator: Bolivya, Kolombiya ve Ekvator Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin kullanımını yasaklamış olup bu ülkelerde Bitcoin ile ticaret veya yatırım yapılmasına izin verilmemektedir."

