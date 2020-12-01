



1 MİLYON TL'YE VARAN DESTEK

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmeler, 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL 'ye kadar destek alabiliyor.



ERKEN ÖDEME İMKANI

Destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan personel, makine - teçhizat, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödeniyor. KOSGEB, geri ödemeli destek tutarının yüzde 50'ye kadar olan kısmını "erken ödeme" olarak verebiliyor. KOBİ'lerin en az 8 ay, en fazla 20 ay içinde projelerini tamamlamaları gerekiyor.



8 AKILLI DİJİTAL TEKNOLOJİ

KOBİ'ler çağrı kapsamında şu 8 alanda desteklenecek: Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı, İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti, İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri, İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri, Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, İmalat Sanayinde Siber Güvenlik, İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri,

İmalat Sanayinde Sanal Gerçeklik / Artırılmış Gerçeklik.