Bugüne kadar kimse yanına bile uğramadı! En zirvedeki günlerini yaşıyor! Fiyatı aniden...

Vitamin deposu olarak tarif edilen ve özellikle kurutulduğunda değer kazanan cennet hurması son yıllarda altın çağını yaşamaya başladı. Üç yıllık sürece baktığımızda kilosu 100 TL'ye dayanan cennet hurması tabiri yerindeyse altın fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Şifa deposu meyveye bu yıl talep ise oldukça arttı. Elma büyüklüğünde olan hasadının da oldukça nazik bir şekilde yapılması gereken Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması kurutulduktan sonra büyük değer kazanıyor. Latincesi Diospyros kaki olan bu şifalı meyve cennet hurması turuncu renktedir ve yaklaşık elma büyüklüğündedir.

ALTIN YILINI YAŞIYOR

Aydın ve Türkiye genelinde yıllar önce bahçe kenarlarına dikilen ve yüzüne bile bakılmayan cennet hurması bugün altın yılını yaşıyor. Son üç yılda artan fiyatıyla neredeyse altınla yarışır düzeyde olan vitamin deposu cennet hurması kurusunun kilogram fiyatı 100 TL'lere dayandı.