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    • Ekonomi
    • 11.12.2020 18:15
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    • 11.12.2020 18:15
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    ! 11 Aralık sokağa çıkma yasağında ’da son indirimler neler?

    yayınlandı ve merakla incelenir oldu. Belirli tarihler arasında yayınlanan ve en çok ziyaret edilen market zincirlerinden biri olan birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata satışa sunuyor. Peki ? Temel gıdadan temizlik ürünlerine, atıştırmalıklardan kişisel bakıma, bebek ürünlerinden hijyen ürünlerine pek çok fırsat sizleri bekliyor

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    Carrefoursa 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! 11 Aralık sokağa çıkma yasağında Carrefoursa’da son indirimler neler?

    Carrefoursa 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunu haberimizin içeriğinde derledik. Peki 11 Aralık sokağa çıkma yasağında Carrefoursa'da son indirimler neler? 10-17 Aralık tarihleri arasında katalogta yer alan ürünler göründüğü fiyattan satışa sunulacak. Vatandaşlar alacaklarını belirlemek için Carrefoursa 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunu incelemeye başladı. Haberimizin içeriğinden ulaşabilir ve güncel kampanyaları görebilir, alacaklarınızın listesini oluşturabilirsiniz.

    CARREFOURSA 11 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

    Hindi çeşitleri

    Temel gıda ürünlerinde indirimler

    kişisel bakım ürünlerinde fırsatlar

    bebek ürünlerinde kampanyalar

    kahvaltılık ürünlerde fırsatlar

    deterjan ürünlerinde uygun fiyat

    atıştırmalık ürünlerde indirimler

    ton balıklarında fırsatlar

    temizlik ürünlerinde indirimler
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    Haberler Ekonomi Carrefoursa 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! 11 Aralık sokağa çıkma yasağında Carrefoursa’da son indirimler neler?