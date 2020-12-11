Carrefoursa 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! 11 Aralık sokağa çıkma yasağında Carrefoursa’da son indirimler neler?

Carrefoursa 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunu haberimizin içeriğinde derledik. Peki 11 Aralık sokağa çıkma yasağında Carrefoursa'da son indirimler neler? 10-17 Aralık tarihleri arasında katalogta yer alan ürünler göründüğü fiyattan satışa sunulacak. Vatandaşlar alacaklarını belirlemek için Carrefoursa 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunu incelemeye başladı. Haberimizin içeriğinden ulaşabilir ve güncel kampanyaları görebilir, alacaklarınızın listesini oluşturabilirsiniz.
CARREFOURSA 11 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Hindi çeşitleri
Temel gıda ürünlerinde indirimler
kişisel bakım ürünlerinde fırsatlar
bebek ürünlerinde kampanyalar
kahvaltılık ürünlerde fırsatlar
deterjan ürünlerinde uygun fiyat
atıştırmalık ürünlerde indirimler
ton balıklarında fırsatlar
temizlik ürünlerinde indirimler