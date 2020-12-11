Dolar ve euro alış satış fiyatları hakkındaki araştırmalar haftanın son işlem gününde artışa geçti. Bugün sabah açılış saatlerinde İstanbul serbest piyasada dolar 7,9040 liradan, avro 9,6120 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8690 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5320 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 11 Aralık dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 466 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 470 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 466 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 161 milyon 346 bin 67,26 lira, işlem miktarı ise 348,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 161 milyon 713 bin 717,90 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 392 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 13.235 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 6.573 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 5.521 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 8.090 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 21.812 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,2125 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, anlaşmasız Brexit'e ilişkin olasılığın artmasıyla Avrupa piyasalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.
Bugün, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ve Avrupa Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Avrupa Merkez Bankası'nın dün Pandemi Acil Varlık Programı'nda genişlemeye gitmesi ve AB üyesi ülke liderlerinin 1,8 trilyon avroluk bütçe ve hazırlanan kurtarma paketinde uzlaşmasına rağmen, küresel pay piyasalarında yön arayışı sürüyor.
Aşı çalışmalarına ilişkin pozitif haber akışı ve teşviklere rağmen, ekonomilerin baskı altında kalmaya devam etmesi ve belirsizliklerin sürmesi yatırımcı risk iştahını azaltan temel faktör olarak öne çıkarken, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, bugün yaptığı açıklamada, seyahatlere gitmeyi askıya almayı düşünmediğini belirterek, "Ekonomi daha da kötüleşirse istihdamı korumak konusunda başarılı olamayız, insanların işlerini ve geçim kaynaklarını korumaya muktedir olamayız." dedi.
Öte yandan Japonya'nın, AstraZeneca ile 120 milyon doz koronavirüs aşısı için nihai anlaşmaya vardığı bildirildi.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,8 değer kaybederek kapanışta 3.347 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalışla 26.653 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 104,1 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 46.204 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 26.529 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 2.771 puandan kapandı.
BRENT PETROL 50 DOLARDA, ALTIN YATAY
Dünya petrol piyasasına yön veren petrol olarak bilinen Brent'in varil fiyatı, aşının talepte toparlanmaya hız kazandıracağı beklentileriyle, varil başına 50 doları aşarak, pandeminin başladığı Mart'tan bu yana en yüksek düzeye ulaştı.
Petrol fiyatlarındaki tırmanışı, Birleşik Krallık'ta hafta başında başlayan ve genişleyerek sürdürülen yaygın aşılama çalışmaları ve ABD'nin de aşılamaya yakında başlayacağına ilişkin açıklamalar destekledi.
Altın fiyatları ise, ABD koronavirüs yardım paketinde anlaşmanın gecikebileceğine ilişkin endişelere karşın, doların iki buçuk yılın en düşük düzeylerine yakın işlem görmesiyle yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.32 düşüşle 50.27 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.34 düşüşle 47.04 dolar,
- altın yüzde 0.05 düşüşle 1,834.62 dolar,
- gümüş yüzde 0.53 düşüşle 23.89 dolar,
- bakır yüzde 2.36 artışla 7,873.00 dolar,
- platin yüzde 0.54 düşüşle 1,027.96 dolar,
- paladyum yüzde 0.59 artışla 2,360.30 dolar düzeyindeydi.