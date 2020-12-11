Dolar ve euro alış satış fiyatları hakkındaki araştırmalar haftanın son işlem gününde artışa geçti. Bugün sabah açılış saatlerinde İstanbul serbest piyasada dolar 7,9040 liradan, avro 9,6120 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8690 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5320 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 11 Aralık dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?