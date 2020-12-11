Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.12.2020 12:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.12.2020 12:41
    ABONE OL

    Hyundai robot üreticisi 'in yüzde 80'ini satın alacak

     Group'a bağlı şirketler, ürettikleri robotlarla tüm dünyada popüler olan 'in yüzde 80'ini yaklaşık 828 milyon dolar bedelle almak için anlaştı.

    Hyundai Motor, robot üreticisi Boston Dynamics'in yüzde 80 hissesini SoftBank'tan alacak.

    YÜZDE 80'İ 736-828 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

    Hyundai Motor Group'a bağlı şirketler robot üreticisi Boston Dynamics'in %80'ini yaklaşık 800 milyon-900 milyon won arasında (736-828 milyon dolar) bedelle SoftBank Group Corp'tan satın almak için anlaştı.



    Adlarının açıklanmasını istemeyen konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre yönetim kurulu başkanı Euisun Chung, Boston Dynamics'in %20 hissesine sahip olacakken, Hyundai Motor ve grup şirketleri Hyundai Mobis and Hyundai Glovis şirketin toplam %60 hissesine sahip olacak.

    Kaynaklardan biri anlaşmanın değerini onayladı.



    OTONOM ARAÇLAR TASARLAMAK İÇİN KULLANILACAK

    Analistler, Hyundai'nin robot teknolojisini sendikalaşmış taşıt fabrikalarındaki otomasyonu artırmanın yanı sıra sürücüsüz araçlar, insansız hava araçları ve dağıtım robotları gibi otonom araçlar tasarlamak için kullanacağını söyledi.



    GELECEK PLANLAMASI
    Bu adım, grup yönetim başkanlığına yeni atanan Chung'un geleneksel araba üretimine olan bağımlılığı azaltma taahhüdünün ardından atıldı.

    Chung, robot teknolojilerinin şirketin gelecekteki faaliyetlerinin %20'sini oluşturacağını, %50'sini araba üretimi ve %30'unu ise havadan ulaşımın oluşturacağını söylemişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Hyundai robot üreticisi Boston Dynamics'in yüzde 80'ini satın alacak