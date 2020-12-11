İşte SGK, SSK, Bağkur, memur, emekli, engelli herkesi ilgilendiren soru ve cevaplar

Merhabalar ben Elfide Yıldız babam için bir kaç soru soracaktım. Babamın 1988 den sigorta girişi var ama şu an Bağkurlu ve Bagkur'dan 22 aylık borcu var ve sadece Bağkur'dan 2611 gün primi var sigortadan ise 432 günü var ve bu çıkan yapılandırma ile babam emekli olabilir mi? Ve emekli olabilmesi için ne yapmalıyız? Şimdiden çok teşekkür ederim.



Elfide hanım merhaba, Bağkur sigortalılığının en can sıkıcı tarafı emeklilik için sağlanması gereken prim gün sayısının fazla olmasıdır. Babanızın en kötü ihtimalle yaşlılık aylığı alması için 5400 prim gününe ihtiyacı vardır. Babanız 22 aylık Bağkur borcunu ödese bile 1697 gün eksiği kalıyor. Varsa bir de askerlik borçlanması yaptığını düşünelim yine en az 1000 günü kalacak. Bu süreyi de ya çalışarak tamamlayacak veya isteğe bağlı ödeyerek tamamlayacak. 4/a kapsamında (SSK) emekli olmak isterse 1261 gün 4/a prim bildirmesi gerekecek. Bu süre sonunda 4/a'ya tabi yaşlılık aylığı müracaatında bulunabilir. Babanızın yaşından bahsetmediğiniz için mevcut durumda 60 yaşındaymış gibi değerlendirerek cevap vermeye gayret ettim.