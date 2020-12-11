Resmen açıklandı! Cezası çok ağır.... SGK, SSK, Bağkur, memur, emekli, engelli herkesi ilgilendiriyor! Tümüyle yasak... Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli, sorulara yanıt arıyor, en çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Doğum, askerlik borçlanmaları… Kadın çalışanların ilk defa sigorta tescil tarihinden itibaren doğan çocukları için doğum borçlanması yapma hakları bulunmaktadır. Erkeklerde askerlik borçlanmasının benzeri olan doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması kaç gün yapılır? Doğum borçlanmasının şartları nelerdir? Doğum borçlanması nasıl hesaplanır? Merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…
İşte SGK, SSK, Bağkur, memur, emekli, engelli herkesi ilgilendiren soru ve cevaplar
Merhabalar ben Elfide Yıldız babam için bir kaç soru soracaktım. Babamın 1988 den sigorta girişi var ama şu an Bağkurlu ve Bagkur'dan 22 aylık borcu var ve sadece Bağkur'dan 2611 gün primi var sigortadan ise 432 günü var ve bu çıkan yapılandırma ile babam emekli olabilir mi? Ve emekli olabilmesi için ne yapmalıyız? Şimdiden çok teşekkür ederim.
Elfide hanım merhaba, Bağkur sigortalılığının en can sıkıcı tarafı emeklilik için sağlanması gereken prim gün sayısının fazla olmasıdır. Babanızın en kötü ihtimalle yaşlılık aylığı alması için 5400 prim gününe ihtiyacı vardır. Babanız 22 aylık Bağkur borcunu ödese bile 1697 gün eksiği kalıyor. Varsa bir de askerlik borçlanması yaptığını düşünelim yine en az 1000 günü kalacak. Bu süreyi de ya çalışarak tamamlayacak veya isteğe bağlı ödeyerek tamamlayacak. 4/a kapsamında (SSK) emekli olmak isterse 1261 gün 4/a prim bildirmesi gerekecek. Bu süre sonunda 4/a'ya tabi yaşlılık aylığı müracaatında bulunabilir. Babanızın yaşından bahsetmediğiniz için mevcut durumda 60 yaşındaymış gibi değerlendirerek cevap vermeye gayret ettim.
Merhaba, ben 4/b sözleşmeli işçi statüsünde memurum 3 Kasım askerden geldim 4 Kasım girişimi yaptım az önce maaş bordrosuna baktım 11 günlük ödememde aile yardımı 0 TL yazıyor tam maaşımda aile yardımı var. Muhasebeciye sorduğumda 'Bir ayda iki aile yardımı alınmaz' dedi öyle bir şey var mı şimdiden teşekkürler. Sadık Çakır
Sadık Bey Merhaba; Aile yardımı memurlara çalışmayan eşleri için ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları için ödenmektedir. Aile ve çocuk yardımları çalışılan günlere göre hesaplanmaktadır. Ancak bazı kamu kurum ve kuruluşlarında ilk bakiye iş akdi feshinden sonra ödenmektedir. 11 günlük aile yardımınızı kurumunuz iş akdinizin sonlandığı ay tahakkuk ettirebilir. Detaylı hesaplama için bordronuza da bakmak gerekir, maaş gününüz nedir hangi ayın ücretini aldınız gibi parametrelerin incelenmesi gerekir.
30.09.1999 tarihinde memur olarak göreve başladım. Yaklaşık 20 yıldır devlet memuruyum. Prim gün sayım 7100. Memur derece ve kademem 1/4. Devlet hastanesinden aldığım yüzde 40 süresiz engelli raporu aldım. Buna göre, 1.Engellikten dolayı emekli olursam maaşım yaklaşık olarak ne kadar olur? 2.Tazminatım yaklaşık olarak ne kadar olur? 3.Emekli olduktan sonra raporum süresiz olduğu için tekrar kontrole çağrılmayacağım diye biliyorum doğru mudur? Şimdiden teşekkürler. Veysel Dolaşkan
Veysel Bey; vermiş olduğunuz bilgiler sorularınızı tam olarak cevaplayabilmem için oldukça kısıtlıdır. Bahsettiğiniz derece ve kademeye göre 2 bin 800 TL ile 3 bin 500 TL arasında aylık alabilirsiniz. Tazminat hesabınız için prime esas kazancınızı bilmemiz gerekir. Verdiğim link üzerinden hesaplama yapabilirsiniz.
Süresiz raporlarda şikayet olmadan kurum rapor tekrarı yaptırmaz, tabi genel bir inceleme çıkarılırsa yine rapor tekrarı istenebilir.
Merhaba ben 1 aylık hamileyim ve iş yerime bildirdim vardiyalı sistemde çalışıyorum ama oturarak çalışıyoruz bunun yanı sıra eşimde vardiyalı çalışıyor başka bir şirkette iş yerime vardiyalı çalışmak istediğimi bunun benim için daha iyi olacağını ve kendi kararım olduğunu belirttim bütün bunları kabul ederek ne gerekiyorsa imzalayacağımı söyledim ama kabul etmiyorlar kendi isteğimle vardiyalı çalışabilir miyim ? Tansu Eroğlu
Tansu Hanım merhaba; işletmeniz 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği talebinizi kabul etmeyebilir. Sizin, vardiya saatleri içerisinde geçirebileceğiniz en ufak bir rahatsızlığınız iş kazası olarak kayıtlara alınabilir. Bu sebeple işletmeniz iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri kapsamında öncelikle sizin ve bebeğinizin sağlığını garanti altına almak zorundadır. Kanunen de hamile olduğu doktor raporuyla kesinleşen kadın sigortalıların gece vardiyalarında çalıştırılmaları yasaktır.
Babam 1980 yılında SSK emeklisi iken vefat etti. 1989 yılına kadar yetim aylığı aldım. Bu tarihte evlilik nedeniyle maaşım kesildi. 2002 yılında eşimden ayrıldım ve 2017 yılında emekli sandığından emekli oldum. Babamdan maaş bağlatabilir miyim S.E.
4/c emeklisi kız çocuklarına SSK veya Bağkur emeklisi anne ve babalarından aylık bağlanamamaktadır. 5510 Sayılı kanun gereği, siz 4/a veya 4/b sigortalısı olsaydınız vefat etmiş olan 4/c emeklisi anne veya babanızdan aylık alabilirdiniz.
Merhabalar Ben 11.02.1973 doğumluyum. Ev hanımıyım. 4A 01.04.1991 giriş 31.08.1991 çıkış tarihli 150 günlük sigorta başlangıcım var. Prim ödeyerek emekli olabilir miyim? Güzide Öztaş
Güzide hanım merhaba, aslında çok kıymetli bir işe giriş tarihiniz olmasına rağmen emeklilik şartlarını yerine getirme sürecinde değerlendirememişsiniz. Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 47 yaş 5450 prim günü şartlarına sahipsiniz. Prim gününüz tamam olsa bu yıl emekli olabilirdiniz. Ne yazık ki emeklilik için çok çok az gününüz var. En kötü yaşlılık aylığı alabilmeniz için 3600 prim gün sayısı gerekmektedir. Sizin artık tam aylık yerine, ileri yaştan yaşlılık aylığı düşünmeniz gerekecek. Sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen doğumlarınız var ise şartlar dahilinde borçlanma yapılabilir. Borçlanma imkânınız da yoksa 3600 prim gününü çalışarak tamamlamanız gerekecek. İsteğe bağlı sigortaya tabi ödeme imkanınız da mevcut ancak bu sigorta kolunu seçmeniz halinde Bağkur sigortalısı olursunuz. Bağkur kapsamına alınırsanız ileri yaştan emeklilik şartlarınız 5400 gün olarak güncellenecektir.
Kolay gelsin, 2008 yılında 2 yıl süreli polis okulunu okudum 2010 yılında polisliğe başladım, E-devlette 15.11.2008 polis okulu sigorta başlangıç tarihim 1 yıl 8 ay olarak gözükmektedir. Bu 1 yıl 8 ay olan sigorta süresinin ne gibi artıları bulunmaktadır, hizmetten sayılması durumunda 10 yıl hizmetin sonunda 30 gün olan yıllık izni 1 yıl 8 ay öncesinden hak edebilir miyim veya kıdem kademe durumlarını etkiler mi? iyi çalışmalar. İlyas İlk
İlyas Bey Merhaba; 01.10.2008 sonrasında Polis okulundan mezun olan kişilerin SGK primleri ilgili dairelerce ödenmektedir. Bu sürelerin hizmetten sayıldığı ve emeklilikte başlangıç olarak da bu tarihin dikkate alınacağı İl Emniyet Müdürlüğünün yazışmalarında mevcuttur. Ancak bu sürenin pasaport ve yıllık izin sürelerinde dikkate alınıp alınmayacağı ile ilgili görüş bildirilmemiştir. Bazı birimlerde pasaport için istenilen sürede fiili hizmet süresi denilmektedir. Yani okul süreleri değerlendirilmemektedir. Diğer taraftan pasaport alan kişilerinde birimlerde olduğu söylenmektedir. Konuyla ilgili SGK, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yazılı dilekçe göndermeniz faydanıza olacaktır.
İyi günler, ben %46 engelliyim. 1986 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 2007 prim gün sayısı 3106. Prim borçları ödeme yasası engelliler için geçerli olacak mı? Bu yasa engelliler için geçerli olacaksa emeklilik maaşı bağlanana kadar babamın sigortasından yararlanmaya devam edebilir miyim? Bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Berrin Baz…
Berrin Hanım Merhaba; 01.10.2008 tarihinden önce 18 yaşını tamamlamış ve anne veya babasının sigortasından faydalanan kişiler ömür boyu ebeveynlerinin sigortasından faydalanabilir. %46'lık engellilik raporu ne yazık ki GSS prim borcu tahakkuk etmesine engel değildir. Rapor oranınıza istinaden 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim günü şartıyla malulen emekli olabilirsiniz. Adınıza GSS prim borcu tahakkuk ettirildiyse kuruma '01.10.2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişiler' kapsamında olduğunuzu belirten bir dilekçe verin, borcunuz silinecek ve ebeveynleriniz üzerinden provizyon almanız sağlanacaktır.
Hayırlı akşamlar ben Oğuz Yıldırım engelli çalışıyorum işe başlama tarihi (16.06.2005) pirim gün sayısı (3569) doğum tarihi (22.02.1975) raporum (59) yüzde acaba ne zaman emekli olabilirim. Oğuz Yıldırım
Oğuz Bey merhaba, sigortalılık başlangıç ve rapor oranınıza istinaden 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim günü şartıyla malulen emekli olabilirsiniz. Rapor oranınızdaki 1 puanlık artışla bu şartlar 18 yıl, 4000 prim günü şeklinde güncellenecektir. Raporunuz eski tarihli ise başvurunuz esnasında yenilenmesi talep edilecektir.
Merhaba, ben Mehmet. 2014 ile 2018 yılları arasında Bağkur'um vardı ancak hiç ödeme yapmadım. Yaklaşık 43 ay, emeklilik için bu süreleri Torba Kanun kapsamında borçlanmak istiyorum. Ne kadar prim ödemem gerekiyor bu sürelerle ilgili? Teşekkürler
Mehmet bey merhaba, 7256 sayılı kanun kapsamında Bağkur prim borçlularına ihya hakkı tanınmıştır. İhya sürelerine ilişkin prim hesabı kuruma bildireceğiniz günlük kazanç bildirimine göre oluşturulmaktadır. 2020 Yılı günlük en düşük prim beyanı 98,10 TL'dir. Bir günlük borçlanma bedeli ise bu tutarın %34,5'i olarak hesaplanır yani 33,84 TL'dir. Siz en düşük rakamdan bu süreleri ödemek istiyorsanız ''33,84 x ihya günleriniz'' şeklinde hesaplama yapabilirsiniz. 43 ay 1290 gün yapmaktadır, 1290 x 33,84 TL yaptığınızda size 43.653,60 TL ihya bedeli çıkarılmış olacaktır.
DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?
Doğum Borçlanması bir hizmet borçlanması türüdür. Kadın çalışanlara sigorta, bağkur ya da diğer kapsamlardaki başlangıç tarihinden sonra doğan çocukları için gün borçlanması yaparak bu günleri hizmetten saydırmasına olanak sağlayan bir haktır. Sigortalılık statüsü fark etmeksizin bütün kadın sigortalılar doğum borçlanması yapma hakkına sahiptir. 4/a'lı, 4/b'li ve 4/c'li, yani SSK'lı, Bağ Kur'lu ve Emekli Sandığı mensubu bütün kadın sigortalılar doğum borçlanması yapabilir.
DOĞUM BORÇLANMASI KAÇ GÜN YAPILIR?
Doğum borçlanması, sigorta giriş tarihinden sonra doğan en fazla 3 çocuk için yapılır. Doğum tarihinden sonraki 24 aylık sürede anne adına prim ödenmemiş olması koşulu ile doğum tarihinden sonraki 24 aylık süre borçlanılabilir. Yani her çocuk için 720 güne kadar doğum ödemesi yapılabilir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
02.06.1973 doğumluyum. 01.12.2004 yılından beri esnaf Bağ-Kur'luyum. H.KAYA
Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihini beklemeniz gerekiyor. Son 3.5 yıl SSK ödemeniz halinde yine aynı tarihte 7000 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz.
İşe giriş tarihim 15.09.2002, tam zamanlı olarak haftada 5 iş günü çalışıyorum. 3600 günü tamamlasam bile başlangıçtan dolayı 15 yılda emekli olmam mümkün mü? Ö. AKSU
15 yıl, 3600 prim günden emeklilik için işe giriş tarihinizin 08.09.1999'dan önce olması şarttır. Çünkü bu tarihten sonra işe başlayanların yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün gerekmektedir.
Yine 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayıp tam emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 7000 prim günü aranmaktadır. Dolayısı ile sizin de girişiniz 2002 yılı olduğundan, yukarıda saydığım şartlara tabisiniz.
12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. H.V.
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.
KAYNAK: Mert Nayır