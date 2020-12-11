Emekli maaşında flaş üç dönem farkı! Maaşlar yükseliyor! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!

Emeklilik şartları nedir?

Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir maaşa kavuşmak. Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geriye çekmek mümkün. Bunun için 7 önemli fırsat var:

● ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR: Bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelerin 1 Ekim 2008 sonrası çalışmalarının dörtte biri toplam primlerine ekleniyor, eklenen bu süre yaş haddinden düşülüyor.

● VERGİ İNDİRİMİ ERKENE ALIR: Engelli çalışanlara en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 ve 18 yıl 4680 günle emeklilik imkanı veriliyor.