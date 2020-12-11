Başvuran anında alıyor! Aylık bin 234 lira... İşçi işveren yüz binler için geçerli!

5-Sigortalı en son çalıştığı iş yeri işverenine başvurusunu hangi şekilde yapabilir?

Sigortalı, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine başvurusunu 1 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yazılı veya sözlü yapılabilecek. Bu niteliktekiler herhangi bir belge ibraz etmeyecek.

6-İş sözleşmesi "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu ile sona eren bir sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılır mı?

Bu sigortalı için destekten yararlanamayacak. Bunun dışındaki tüm işten ayrılış kodları ile iş sözleşmesinin feshi halinde ilgili kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla destek alabilecek.