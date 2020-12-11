Migros 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! 11 Aralık sokağa çıkma yasağında Migros’ta son indirimler neler?

Migros marketler zinciri belli tarihler arasında Migroskop ürünlerini satışa sunuyor. 10-23 Aralık tarihlerinde hangi ürünler var? Birbirinden çeşitli ürünler uygun kampanyalarla dikkat çekiyor. Gıdadan temizlik ürünlerine indirimlerin yer aldığı güncel kataloğu haberimizde derledik. Migros 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz. İşte 11 Aralık sokağa çıkma yasağında Migros'ta son indirimler neler? Sorusunun yanıtı…
MİGROS 11 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ekmek ve şarküteri ürünlerinde indirimler
kişisel bakım ürünlerinden fırsatlar
akşamlarınızı keyiflendirecek kuruyemiş çeşitleri
taze sebzelerde fırsatlar
et ürünlerinde kampanyalar
temizlik ürünlerinde uygun fiyatlar
baklagillerde indirimler