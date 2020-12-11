Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.12.2020 17:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.12.2020 17:41
    ABONE OL

    ! 11 Aralık sokağa çıkma yasağında ’ta son indirimler neler?

    yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatla satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zinciri lar’da hangi indirimler,n ve kampanyaların olduğu merak konusu oldu. ? Haberimizin içeriğinden güncel kataloğu inceleyebilir ve alacaklarınızı belirleyerek alışverişinizi yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Migros 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! 11 Aralık sokağa çıkma yasağında Migros’ta son indirimler neler?

    Migros marketler zinciri belli tarihler arasında Migroskop ürünlerini satışa sunuyor. 10-23 Aralık tarihlerinde hangi ürünler var? Birbirinden çeşitli ürünler uygun kampanyalarla dikkat çekiyor. Gıdadan temizlik ürünlerine indirimlerin yer aldığı güncel kataloğu haberimizde derledik. Migros 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz. İşte 11 Aralık sokağa çıkma yasağında Migros'ta son indirimler neler? Sorusunun yanıtı…

    MİGROS 11 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    ekmek ve şarküteri ürünlerinde indirimler

    kişisel bakım ürünlerinden fırsatlar

    akşamlarınızı keyiflendirecek kuruyemiş çeşitleri

    taze sebzelerde fırsatlar

    et ürünlerinde kampanyalar

    temizlik ürünlerinde uygun fiyatlar

    baklagillerde indirimler
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Migros 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! 11 Aralık sokağa çıkma yasağında Migros’ta son indirimler neler?