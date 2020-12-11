Altın piyasasında özellikle son günlerdeki değişen fiyatlarla birlikte küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar kapanış gününde son durumu öğrenmek için araştırmalara başladı. Bu kapsamda çok araştırılan sorular arasında "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu yer alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 752,00 lira, Cumhuriyet altını 3.076,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 463,70 liradan işlem gördü. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.846,63 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?