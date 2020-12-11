Altın piyasasında özellikle son günlerdeki değişen fiyatlarla birlikte küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar kapanış gününde son durumu öğrenmek için araştırmalara başladı. Bu kapsamda çok araştırılan sorular arasında "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu yer alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 752,00 lira, Cumhuriyet altını 3.076,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 463,70 liradan işlem gördü. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.846,63 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|466,00
|466,20
|463,50
|463,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.071,00
|3.092,00
|3.055,00
|3.076,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|425,00
|429,00
|423,00
|427,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.001,00
|3.021,00
|2.985,00
|3.005,00
|Yarım Ziynet
|1.500,00
|1.510,00
|1.493,00
|1.503,00
|Çeyrek Ziynet
|750,00
|755,00
|747,00
|752,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 azalışla 463,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 752,00 lira, Cumhuriyet altını 3.076,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 463,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 466 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 470 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 466 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 161 milyon 346 bin 67,26 lira, işlem miktarı ise 348,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 161 milyon 713 bin 717,90 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.846,63 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.846,63 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 artışla 466 bin 100 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9293 lira, satışta 7,9611 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8444 lira, satışta 7,8758 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2124, sterlin/dolar paritesi 1,3223, dolar/yen paritesi de 103,85 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,21 azalışla 50,19 dolardan işlem görüyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın "belirsizliklerin sürdüğünü" vurgulamasıyla, güvenli limanlara yönelim olsa da, ABD'deki teşvik paketi konusundaki gelişmelerle sınırlı kaldı ve altın fiyatlarındaki yatay hareketler haftanın son işlem gününde de sürdü.
Dünya petrol piyasasına yön veren petrol olarak bilinen Brent'in fiyatı da Mart ayından bu yana ilk kez yükseldiği varil başına 50 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.75 düşüşle 50.05 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.74 düşüşle 46.85 dolar,
- altın yüzde 0.25 artışla 1,840.16 dolar,
- gümüş yüzde 0.08 düşüşle 24.00 dolar,
- bakır yüzde 2.36 artışla 7,873.00 dolar,
- platin yüzde 1.71 düşüşle 1,015.91 dolar,
- paladyum yüzde 0.18 artışla 2,342.18 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 465 liraya, çeyrek altın 762 liraya, Cumhuriyet altını da 3,036 liraya geriledi.
Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, "altının gözü teşvik paketinde" denildi ve şöyle devam edildi:
"Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeci mesajlarına rağmen altın kırmızı bir günü geride bıraktı. Dünkü seansa 1,840 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu dar bir bant içerisinde hareket etti.
"Dün gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası Toplantısı'nda faizde bir değişikliğe gidilmezken, pandemi acil alım programına 500 milyar Euro ek daha yapılacağı duyuruldu. Karar sonrası Başkan Christine Lagarde, yaptığı açıklamada belirsizliklerin devam ettiğini, ikinci dalganın etkisinin beklenenden daha güçlü olduğunu savundu.
"Başkanın sözlerinin ardından güvenli liman, yükseliş gösterme çabasında hareket etse de teşvik paketindeki belirsizlik altın fiyatını baskılamayı sürdürdü. Dünkü seansı 1,836 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, önceki kıyasla yüzde 0.2 kayıp yaşamış oldu.
"Gümüş ise 24 dolar/ons seviyesinin altındaki işlemlerine devam ederken, günü dar bir bant içerisinde hareket ederek tamamladı. 23.95 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, seansı 23.99 dolar/ons seviyesinden tamamlayarak önceki güne kıyasla yüzde 0.1 gibi düşük bir kazanç elde etti.
"Platin, dün 1,030 dolar/onsun üzerine geri dönerken, paladyumun ardından günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıktı. Güne 1,003 dolar/ons seviyesinden başlayan platin, 1,031 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 2.7 kazancı hanesine yazmış oldu.
"Paladyum, dünkü seansa 2,269 dolar/ons seviyesinden başlarken, gün içinde alıcıların iştahıyla 2,378 dolar/onsa kadar uzandığı bir seansı yaşadı. Günü 2,341 dolar/ons seviyesinden tamamlayan paladyum, yüzde 3.1 değer kazancıyla günü kapattı.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda düşük hacimli işlemler dün de devam ederken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,422 kg altın, 920 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."