Son gün uyarısı yapıldı! Yüzde 63 indirim müjdesi geldi! 24 bin lira yerine 9 bin lira ödenecek. Emeklilik için gün sayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlandı. Yüzde 63 indirim yapıldı. 24 bin lira yerine 9 bin lira ödenecek. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapılabiliyor. Ödemeler için son tarih ise 1 Mart 2021. Durdurulan hizmet sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek avantaj sağlayacak. 2 yıllık prim ihyası için 24 bin 368 lira ödemesi gereken Bağ-Kur'lu, 8 bin 977 liraya işlemi tamamlayacak. ÜFE, Üretici Fiyatları Endeksi'nin kısa adıdır. Üretici Fiyat Endeksi, ülke içinde üretilen mal ve hizmetlerin üretici satış fiyatlarında belirli bir zaman aralığı içinde oluşan değişimi ölçen bir endekstir.