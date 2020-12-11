Son gün uyarısı yapıldı! Yüzde 63 indirim müjdesi geldi! 24 bin lira yerine 9 bin lira ödenecek. Emeklilik için gün sayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlandı. Yüzde 63 indirim yapıldı. 24 bin lira yerine 9 bin lira ödenecek. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapılabiliyor. Ödemeler için son tarih ise 1 Mart 2021. Durdurulan hizmet sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek avantaj sağlayacak. 2 yıllık prim ihyası için 24 bin 368 lira ödemesi gereken Bağ-Kur'lu, 8 bin 977 liraya işlemi tamamlayacak. ÜFE, Üretici Fiyatları Endeksi'nin kısa adıdır. Üretici Fiyat Endeksi, ülke içinde üretilen mal ve hizmetlerin üretici satış fiyatlarında belirli bir zaman aralığı içinde oluşan değişimi ölçen bir endekstir.
İŞ DÜNYASININ YÜKÜ HAFİFLİYOR
Yapılandırma iş dünyasının üzerindeki yükleri de hafifletecek. Borçlarını yapılandırıp peşin ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı ile hakediş ödemelerini alabilecek, ihalelere katılabilecek, teşvik ve desteklerden yararlanabilecek. Taksit seçenler ise ilk 2 taksiti ödeyince aynı haklara kavuşacak. Rücu ve yersiz ödemelerde faiz temizlenecek, 10 lira eksik ödeme yapılandırmayı bozmayacak.
İDARİ PARA CEZASINDA YÜZDE 72.3 İNDİRİM
2016'da kesinleşen bin 200 lira idari para cezası, gecikme cezası ve zammıyla bugün 2 bin 205 lirayı buluyor. Yapılandırıldığında, borç aslı 600 liraya indirilecek, 108 lira Yİ-ÜFE ile yeni borç tutarı da 708 lira olacak. Bu borç 1 Mart'a kadar ödenirse yüzde 72.3 indirimle 610 lira olarak ödenecek.
ÜFE NEDİR?
ÜFE, Üretici Fiyatları Endeksi'nin kısa adıdır. Üretici Fiyat Endeksi, ülke içinde üretilen mal ve hizmetlerin üretici satış fiyatlarında belirli bir zaman aralığı içinde oluşan değişimi ölçen bir endekstir.
Temel ekonomik göstergeler arasında yer alan ÜFE, TEFE, TÜFE, Yİ-ÜFE ve diğer fiyat endeksleri ülke içindeki genel fiyat düzeylerindeki değişimleri ve enflasyonu izlemek için kullanılır. Fiyat endeksleri ayrıca enflasyon göstergesi olarak çeşitli mal hizmet fiyatlarının belirlenmesinde referans olarak kullanılırlar.
Türkiye'de TÜİK tarafından hesaplanan ve yayımlanan ÜFE endeksi, üretim maliyetlerindeki değişimi ölçer ve üretici maliyetlerindeki dalgalanmaların üretici fiyatlarına nasıl yansıdığını gösterir, ÜFE endeksindeki artış üretim maliyetlerinde artışa ve maliyet enflasyonuna işaret eder.
TEFE ve ÜFE fiyat endeksleri 2014 yılından bu yana Yİ-ÜFE endeksi altında birleştirilmiştir. En son Aralık 2013'te yayımlanan ÜFE endeksinin geçmiş verilerine TÜİK'in resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.