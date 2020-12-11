3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı son günlerde gündemdeki yerini yavaş yavaş almaya başladı. Göstergenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan düzenlemeye ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından gözler Meclis'e çevrildi. Bu kapsamda yapılan 3600 ek gösterge hakkında yapılan son dakika açıklamaları önemle takip ediliyor ve göstergenin ne zaman çıkacağı ise akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.