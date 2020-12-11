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    • 12.12.2020 00:16
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    Senatosu federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici nı onay verdi

    Senatosu, federal hükümetin yetersizliği nedeniyle faaliyetlerine ara vermesini önleyecek bir haftalık geçici bütçe tasarısına onayladı.

    AA
    ABD Senatosu tasarıyı onayladı

    Amerikan federal hükümetine 18 Aralık'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosu'nda oy birliğiyle kabul edildi.

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    Kapsamlı bütçe tasarısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) destek paketi görüşmelerinde anlaşmaya varılmasına zaman sağlayacak geçici bütçe, çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi'nde 67'ye karşı 343 oyla onaylanmıştı.

    TRUMP'IN İMZALAMASI BEKLENİYOR

    Bütçe tasarısı, son aşama olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak. Trump'ın, hükümetin kapanmaması için tasarıyı ABD yerel saatiyle gece yarısına kadar imzalayarak yasalaştırması bekleniyor.

    ABD Temsilciler Meclisi, ülkede 2020 mali yılının 30 Eylül'de sona ermesi nedeniyle federal hükümete 11 Aralık'a kadar kaynak aktarılmasını sağlayan ilk geçici bütçe tasarısını 22 Eylül'de onaylamıştı.

    Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin genel bütçe tasarısı ile Kovid-19 destek paketine ilişkin devam eden görüşmelerde bir anlaşma sağlayamaması nedeniyle hükümetin kapanmasının önüne geçilmesi için bir haftalık geçici bütçe tasarısına ihtiyaç duyulmuştu.
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    Haberler Ekonomi ABD Senatosu federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onay verdi