ŞOK 11-12 Aralık aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi belli oldu. Hafta sonu marketlerin açık olduğu saatlerde alışveriş yapacak olanlar ürünleri öğrenip fırsatları kaçırmak istemiyor. ŞOK'ta bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Silvercrest El Dikiş Makinesi, Philips 65" Uydu Alıcılı 4K UHD Led Smart TV ve Katlı Kurutmalık yer alıyor.
ŞOK 11-12 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Torbasız Süpürge
3.5 L toz hazne kapasitesi
• Hava çıkış, Motor koruma filtresi
•5 m kablo uzunluğu
•7,5 m çalışma yarıçapı
•350 W emiş gücü
890 W
• Yer aparatı, Kenar-köşe aparatı, Metal boru
Katlı Kurutmalık
20 mt asma kapasitesi
Tekerlekli
Demonte edilebilir
Bukle Banyo Havlusu
70x140 cm
Pamuklu
Pamuklu Banyo Paspası
50x80 cm
%70 Pamuk, %30 Polyester
Eagle Bisiklet
39x68x52 cm
Balık ve Ördek Olta Seti
• 4 balık, 4 ördek, süzgeç ve oltası dahi
Neutrogena Yoğun Bakım Kremi
200 m
Duru Sıvı Sabun Çeşitleri
1500 ml