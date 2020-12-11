ŞOK 11-12 Aralık aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi belli oldu. Hafta sonu marketlerin açık olduğu saatlerde alışveriş yapacak olanlar ürünleri öğrenip fırsatları kaçırmak istemiyor. ŞOK'ta bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Silvercrest El Dikiş Makinesi, Philips 65" Uydu Alıcılı 4K UHD Led Smart TV ve Katlı Kurutmalık yer alıyor.

ŞOK 11-12 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU