Kredi alımları geçmiş senelerde olağan olarak banka şubeleri üzerinde uzun uğraşlar neticesi ile yapılabilirken günümüzdeki vaziyet bundan çok daha uzak. Burada internetin ve teknolojinin hakkını vermek gerekiyor. Nitekim bunun içinde Ziraat Dijital Kredi ile anında kredi alımı yapabiliyorsunuz. Bu gidişatın en büyük özelliği ise paranızı almak için bankaya gitmenize bile gerek kalmaması. Bu sebeple de en fazla seçilen kredi alım yolları arasında bulunuyor. Bankaya dijital yollardan kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizin onayınızı SMS yoluyla alıyor. Bu da tüm şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Daha sonra kredi sözleşmesi de SMS ile onaylanıyor ki bu sözleşme ile ödeme planı çıkartılıyor.