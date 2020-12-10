Kredi alımları geçmiş senelerde olağan olarak banka şubeleri üzerinde uzun uğraşlar neticesi ile yapılabilirken günümüzdeki vaziyet bundan çok daha uzak. Burada internetin ve teknolojinin hakkını vermek gerekiyor. Nitekim bunun içinde Ziraat Dijital Kredi ile anında kredi alımı yapabiliyorsunuz. Bu gidişatın en büyük özelliği ise paranızı almak için bankaya gitmenize bile gerek kalmaması. Bu sebeple de en fazla seçilen kredi alım yolları arasında bulunuyor. Bankaya dijital yollardan kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizin onayınızı SMS yoluyla alıyor. Bu da tüm şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Daha sonra kredi sözleşmesi de SMS ile onaylanıyor ki bu sözleşme ile ödeme planı çıkartılıyor.
Dijital Kredi ile Şubeye Gitmeden Kredi Kullanma Kolaylığı Ziraat'te
Maaşını Bankamızdan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin.
Özellikler
İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,
36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır,
Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.
Başvuru süreci sadece üç adımdan oluşmaktadır.
İlk adımda TCKN\YKN ve Bankamızda kayıtlı iletişim numaranız ile ekranda görünen doğrulama kodunu girmeniz gerekmektedir.
Bu bilgiler ile giriş yaptığınızda kayıtlı iletişim numaranıza bir onay şifresi gönderilecek ve ekranda yer alan alana bu şifrenin girilmesi istenecektir.
Sonrasında geçerli durumda olan Bankkart bilgilerinizi (son 6 hanesi ve şifre) girmeniz beklenmektedir.
Başvurunuzu tamamladıktan sonra, gerekli kontroller yapılacak ve cep telefonunuza gönderilecek İnternet ve Mobil Bankacılık şifresi ile giriş yaparak tüm bankacılık işlemlerinizi evdeki rahatınızı bozmadan gerçekleştirebileceksiniz.
İŞTE BAŞVURU LİNKLERİ
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/krediler/genel-ihtiyaclar/dijital-kredi
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/dijital-bankacilik/internet-bankaciligi/bireysel-internet-subesi