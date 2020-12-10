Testi yapanın borcu tamamen siliniyor! Hükümet harekete geçti! Borcu olan kurtulsun! Tarihi fırsat geldi!

Tarihi fırsat geldi! Testi yapanın borcu tamamen siliniyor! Gelir testi: Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlemdir. Bu anlamda hükümet, Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan 4 milyon vatandaş için de yeni bir sayfa açtı. Buna göre 31 Mart 2021 tarihine kadar kazanç testi yaptırıp da kazancı minimum fiyatın üçte birinin (bu sene için 981 lira) altında olanların tam borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek. Örneğin, 6 bin 374 lira GSS prim borcu olan, peşin ödemede 3 bin 344 lira gecikme cezası ve zammından kurtulacak.
GELİR TESTİNİ YAPTIRANIN BORCU SİLİNİYOR, PRİMİ DEVLET ÖDÜYOR
Milyonları ilgilendiren GSS borçlarına ilişkin yapılandırma ile ilgili merak edilen soruları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanvekili İsmail Yılmaz yanıtladı.
Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar testi yaptırması gerekiyor. GSS prim borcunun anapara miktarını 31 Nisan 2021 tarihine kadar istedikleri gibi (peşin, taksit halinde, parça parça) ödeme imkânı bulunuyor.
GECİKME CEZASI VE ZAMMIN TAMAMI SİLİNECEK
Bu tarihe kadar anapara borcunun tamamının ödenmesi durumunda düzenlemede yer alan son dakika detaylarına göre borca ilişkin gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek.
Yapılandırma hakkı, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlara sağlanacak. Gelir testi sonucunda prim ödemesi gerektiği tespit edilenlerin yeniden borçlu duruma düşmemek için eylül ayından sonraki primlerini düzenli ödemeleri gerekiyor. Prim tutarı ilgili yıldaki asgari ücretin yüzde 3'ü olarak belirleniyor.
BORÇ NEREDEYSE YARI YARIYA SİLİNECEK
Örneğin, 6 bin 374 lira anapara borcu 3 bin 344 lira gecikme cezası, gecikme zammı olan bir genel sağlık sigortalısının bu tarihe kadar borcunu ödemesi durumunda 9 bin 718 lira yerine anapara olan 6 bin 374 lirayı ödeyecek.
SON TARİHİ AÇIKLADI
Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçıran, bugüne kadar test yaptırmayanlar, borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testini yaptırır ve geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa GSS borçları silinecek, primleri devlet yatıracak.
ÖZELDE DE HİZMET ALINACAK
GSS borçlularının borçlarını ödeyene kadar geçen sürede sağlığa erişim koşulları ise şöyle olacak; Ağustos 2000 ve öncesi prim borçlarına bakılmadan hastaneye gitmeleri durumunda geriye dönük 1 yıl içinde 30 gün prim ödenmiş olması koşuluyla sağlık hizmeti alabilecek. Ağustos 2020 sonrasında 60 gün ve daha fazla prim borcu olmaması koşulu ile 30 Nisan 2021 tarihine kadar özel hastaneler dâhil sağlık hizmetlerinden yararlanılacak, eczanelerden ilaç temin edilebilecek.
KISMİ ÇALIŞANLAR FAYDALANACAK
Bağ-Kur, tarımda süreksiz çalışanlar, toplu taşıma araçlarında kısmi çalışanlar da borçlarını yapılandırarak, ilk taksit ödemeleri ve yapılandırma kapsamı dışında 60 gün ve üzeri prim borçlarının bulunmaması halinde sağlık yardımlarından yararlanacak.
GELİR TESTİNİ SAKIN KAÇIRMAYIN
Bu yıl ödenmesi gereken GSS primi aylık 88.29 lira olup ödeme gücü olmayanların primini devlet karşılıyor. Ödeme gücü de gelir testi ile belirleniyor. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar testi yaptırması gerekiyor. GSS prim borcu çıkartılıp daha önce hiç gelir testine girmeyenler, bu tarihe kadar bulundukları ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek test yaptırabilir. Yapılacak testin sonucunda hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların prim borçları silinecek.
30 NİSAN'DAN SONRA SAĞLIK HİZMETİ YOK
GSS prim borcu olanlar SGK sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Hükümet vatandaşların mağdur olmaması için geçici düzenlemelerle borcu olanlara da sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanıdı. Son düzenleme ile 31 Aralık 2021'de bitecek olan süre 30 Nisan 2021'e uzatıldı.
GELİR TESTİ NEDİR?
Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlem gelir testidir.
GELİR TESTİ NEREDE YAPILIR?
Vatandaşların genel sağlık sigortalısı (GSS) oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.
6824 sayılı torba yasadan önce gelir testi yaptırmak bu kapsamdaki vatandaşlar için zorunluydu, primi devlet tarafından karşılanan grup ile birlikte 4 seviye vardı ve vatandaşların bu 4 seviyeden hangisi içerisinde olduğunun tespiti gerekiyordu, Torba yasa sonrası bu zorunluluk kalktı. Bu kapsamda olan kişiler gelirlerinin düşük olduğunu düşünüyorlar ise kendilerine gönderilen tebliğden itibaren bir ay içerisinde, gelir testine müracaat etmeleri gerekiyor.
GELİR TESPİTİ NASIL YAPILIR?
Gelir testinde gelir testine giren kişinin yaşadığı hanedeki eş, evli olmayan çocuk, büyükanne ve büyükbabanın gelirlerinin toplamı dikkate alınır.
Gelir testine giren kişinin sadece kendi geliri değil, yaşadığı hanedeki bu kişilerin gelirlerinin toplamı dikkate alınır ve gelir belirlenir. Gelir miktarı da hane içerisinde yaşayan kişi sayısına bölünerek hanedeki kişi başına düşen gelir tespit edilir.
Bu testin amacı, hane halkında kişi başına düşen gelirin tespiti olduğu için; aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları dikkate alınır.
Test, tespitlerin toplanmasıyla sonuca bağlanır. Ailenin hesaplanan gelirleri şunlardır:
- Ailenin tespit edilen aylık geliri
- Aile kendi evinde ya da kira ödemeden bir başkasının evinde oturuyorsa, evin rayiç bedelinin 240'ta biri.
- Ailenin oturmadığı başka konutu varsa bunların da 240'ta biri.
- Aile bu konutu kiraya vermişse, kira bedeli.
- Dükkanlar için rayiç bedelin 240'ta biri.
- Arazi ve tarlaların rayiç bedelinin 240'ta biri.
- Binek otomobil ya da ticari amaçlı binek araç için rayiç bedelinin 120'de biri.
- Büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlar varsa, ilçe ya da il Tarım Müdürlüklerince bunlar için tespit edilen aylık gelir.
- Bankadaki mevduat hesapları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar.
- Sürekli olarak alınan burs, yardım gibi ödemelerin aylık ortalaması.
- Diğer tüm gelirlerin aylık ortalaması.
Ailenin aylık harcamaları içerisinde kabul edilen giderler ise şunlardır:
- Giyim, gıda, sigara, yiyecek, kira, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi tüm giderlerin aylık ortalaması.