TÜRKİYE FİNANS - TFX TARGET UYGULAMASI İLE EN KARLI ALTIN HESABI

Türkiye Finans Bankası'nın haftanın 5 günü 24 saat boyunca altın al sat işlemi hizmeti veren bir banka.Banka bu hizmetini TFX Target isimli uygulama ile sağlıyor. TFX Target uygulaması diğer bankalarla karşılaştırıldığında makas aralığı oldukça düşük bir uygulama. Türkiye Finans Bankası'nın TFX Target uygulaması ile eş zamanlı hizmet vermesi ile para aktarımı gibi sebeplerden zaman kaybetmiyorsunuz. TFX Target uygulamasının en güzel özelliklerinden birisi de, belirlediğiniz bir miktar gram altın için fiyat aralığı girdiğinizde, altın o fiyatın altına düşmesi durumunda sistem tarafından otomatik olarak al-sat işlemi yapıyor. Bu da altın hesabını çok fazla takip edemeyen, yoğun çalışan yatırımcılar tarafından çok sevilen bir altın hesabı.

VAKIFBANK ALTIN HESABI

Altına yatırım yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği bankalardan birisi de Vakıfbank'tır. Vakıfbank müşterilerine "Altın Çağı" hesabı ile hizmet veriyor. Vakıfbank altın çağı hesabı ile müşterilerine düzenli al-sat talimat hizmetleri sunarken aynı zamanda altın işlemleri için ekstra komisyon vs. ücreti almıyor. Altın hesabında komisyon ücreti kesmeyen bankalar listemizde Vakıfbank'ta bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI ALTIN HESABI

Altın birikimini yastık altında tutmayı alışkanlık haline getiren kişilerin yeni bankalara güvenmeyerek tercih ettiği Türkiye'nin en köklü eski bankalarından birisi olan Ziraat Bankası'nın altın hesabı en fazla tercih edilen bankalar listesinde ikinci sırada. Ziraat Bankası'nın hem vadeli hem de vadesiz altın hesabı var ve altına yatırım yapmak için altın satın alan müşterilerinden komisyon ücreti talep etmiyor. Bu yönden karlı olacağınız Ziraat Bankası sadece altın al-sat yaparken komisyon alıyor.