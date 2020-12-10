

Rusya:

"Rusya Hükümeti, ilk dönemlerde kripto parayı kara para aklama ve terörizmi finanse etme gibi suçlarda kullanabileceği şüphesiyle tamamen yasaklamayı amaçlamış ancak kripto paraların dünya genelinde popülerliğinin artmasıyla karar değiştirmiştir.

"Rusya'da kripto para birimlerinin düzenlemelerini denetlemekten sorumlu kurum Rusya Federasyonu Merkez Bankası'dır.

"Rusya Merkez Bankası, kripto para düzenlemeleri konusunda bazı bilgilere ihtiyaç duyduklarını ve kripto para birimlerinin sıkı şekilde takip edileceğini belirtmiştir. Şu anda, Rus Hükümeti, kripto para birimleri veya dağıtılmış defter teknolojisi için herhangi bir düzenleme getirmemiştir.

"Ancak gelecekte, Rusya Parlamentosunun kripto para birimleri için bir takım yasalar getirmesi ve ülke merkezli olmayan para birimlerinin yasaklamasının bile gündeme gelebilecek olduğu iddia edilmektedir.

"Rusya kendi dijital para birimini oluşturma konusunda çalışmalar yapmakla birlikte hiçbir kripto para biriminin Ruble'nin yerine geçemeyeceğini vurgulamıştır."