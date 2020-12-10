Milliyet'te yer alan habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, faaliyetlerine ilişkin özetle şu bilgileri verdi:

- "Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ile ilgili arkadaşlarıma 'tiyatronun mal sahibiyle bağlantıya geçin' dedim. Mal sahibi, bize dönüş yapmadı ama biz ısrarla takip ediyoruz. AST tiyatrosu şu anda Bilkent Tiyatrosu'nda kendine yer buldu ve bizim destek programlarımızda da bundan sonra devam edecek yani biz AST ile ilişkiyi kesmedik, tam tersi içimize aldık, diğer özel tiyatrolar gibi her türlü desteği veriyoruz.