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    • Ekonomi
    • 10.12.2020 08:32
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    • 10.12.2020 08:32
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    'de yayımlandı! O süre 1 yıl uzatıldı

    Birliklerinin Tasfiyelerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! O süre 1 yıl uzatıldı

    birliklerinin işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin sürede 1 yıl uzatıma gidildi.

    Tasfiye Kararı Alan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Tasfiyelerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Karara göre, tarım satış kooperatifleri birliklerinin tasfiye sürecini tamamlamakla görevli tasfiye kurulunun, bu işlemleri tamamlamasına ilişkin süre, 2020'den 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

    Konuya ilişkin hükümler Ticaret Bakanlığınca yürütülecek.

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    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! O süre 1 yıl uzatıldı