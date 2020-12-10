BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,04 puan arttı. Toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?

Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 0,71 değer kazanırken sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,84 ile iletişim oldu.