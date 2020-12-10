Altın fiyatlarında görülen hareketli seyir sonrası güncel alış satış fiyatlarını hakkındaki sorgulatmalarda artış yaşandığı görülüyor. Bugün 22 ayar bilezik ve 24 ayar külçe altının alış fiyatlarında 0,20 kuruşluk bir düşüş yaşandı. Bu bağlamda çeyrek, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları çok sorgulatılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 466,20 liradan işlem gördü. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.845,07 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|466,20
|466,40
|466,00
|466,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.072,00
|3.093,00
|3.071,00
|3.092,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|425,20
|429,20
|425,00
|429,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.002,00
|3.022,00
|3.001,00
|3.021,00
|Yarım Ziynet
|1.501,00
|1.511,00
|1.500,00
|1.510,00
|Çeyrek Ziynet
|750,00
|755,00
|750,00
|755,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 466,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 466,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 465 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 462 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 465 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 112 milyon 561 bin 537,88 lira, işlem miktarı ise 2.422,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 118 milyon 861 bin 82,63 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.845,07 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.845,07 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 gerileyerek 465 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8444 lira, satışta 7,8578 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8149 lira, satışta 7,8462 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2146, sterlin/dolar paritesi 1,3308, dolar/yen paritesi de 104,25 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,20 kazançla 50,46 dolardan işlem görüyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
Birleşik Krallık ve Rusya'da başlayan aşı uygulamalarının sürmesi ve birçok ülkede aşı onaylarının yapılmasının etkisiyle artan toparlanma ve talep iyimserliğiyle, petrol fiyatları yükseldi.
Emtia piyasalarındaki artan alımlarla Brent petrolün varil fiyatı yeniden 49 doları aşarken, Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da 46 doların üzerine çıktı.
Altın fiyatları da, ABD'de yeni teşvik paketi iyimserliğinin yeniden artmasıyla yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.82 artışla 49.38 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.39 artışla 46.16 dolar,
- altın yüzde 0.22 artışla 1,842.24 dolar,
- gümüş yüzde 0.75 artışla 24.08 dolar,
- bakır yüzde 0.25 düşüşle 7,691.50 dolar,
- platin yüzde 3.41 artışla 1,038.12 dolar,
- paladyum yüzde 4.15 artışla 2,363.99 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 467 liraya, çeyrek altın 764 liraya, Cumhuriyet altını da 3,044 liraya yükseldi.
Kıymetli madenlerin "satıcılı bir seansı geride bıraktığı" vurgulanan Troy Kıymetli Madenler günlük bümteninde şöyle denildi:
"Teşvik paketi iyimserliğiyle altındaki alıcı yönlü seyir, dünkü teşvik paketi görüşmelerinin yeniden tıkanmasıyla satışa döndü. Dünkü seansa 1,870 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu satıcılı bir seyir içerisinde hareket ederek 1,850 dolar/onsun altına geri döndü. Teşvik paketinin bir türlü neticeye ulaşamaması piyasaların üstündeki baskıyı artırıyor ve bu baskı da altın fiyatını negatif yönlü etkilemeye yetiyor. Dünkü seansta 1,825 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilen altın, seansı 1,840 dolar/onstan kapanış yaparak yüzde 1.6 kazancı hanesine yazmış oldu.
"Gümüş altına kıyasla satış konusunda önde giderken, dünkü seansta 24 dolar/onsun altına döndü. Gün içinde 23.58 dolar/onsla seansın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, seansın kapanışını 23.95 dolar/onstan yaparak önceki güne kıyasla yüzde 2.4 değer kaybetti.
"Platin, 1,030 dolar/onsun üzerinde tutunmakta zorlandı ve dünkü satış dalgasından nasibini alarak 1,000 dolar/ons seviyesinin aşağısına kadar geri çekildi. Seans sonunda 1,003 dolar/ons seviyesinden dengelenen platin, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.4 kayıp yazmış oldu.
"Paladyum, üç gündür üst üste kırmızıda kapatırken, dünkü seansta 2260 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildiği bir seansı geride bıraktı. 2,269 dolar/ons seviyesinden kapanış yapan paladyum, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.0 kayıp yazmış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda düşük hacimli seanslar sürerken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,401 kg altın, 199 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."