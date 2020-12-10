Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 82. maddesiyle yapılan değişiklikler neticesinde Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı'nın, stratejik yatırımlarında kaynak sağlamak üzere TVF'ye 2017'de 49 yıl süreyle devredildiği ve Fon'un söz konusu lisansın tek hak sahibi olduğu bildirildi.

İHALE SÜRECİNİN DETAYLARI

2019'da yürütülen hizmet alım ihale sürecine ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Dünyadaki şans oyunları işletim modelleri ayrıntılarıyla incelenmiş, kamuya en yüksek faydanın sağlanması amacıyla 'hasılat garantisi ile hizmet alımı' modeli tercih edilmiştir. Bu model tasarlanırken kamu gelirlerinin artırılması hedeflenmiştir. Dünyadaki örnekler incelendiğinde, hasılatın artmasının ana koşulunun dağıtılan ikramiye oranının artırılması olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında ihale öncesinde, ikramiye oranlarının ortalama yüzde 45 seviyelerinden yüzde 59'a yükseltileceği bildirilerek, ihalede tüm yatırımcılardan teklifler bu çerçevede alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Lisanstan elde edilen tüm hasılatın, TVF'nin Halk Bankası hesaplarında toplandığı vurgulanarak, TVF'nin bu hasılat bedeli üzerinden ikramiyeleri, operatör komisyonunu ve vergilerini ödediği, kalan bakiyenin kamu payı olarak ayrıldığı belirtildi.