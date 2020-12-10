Aldem Çelik halka arz ne zaman? Aldem Çelik Verusa Holding hisse fiyatı ne kadar?

Aldem Çelik halka arz ne zaman? Aldem Çelik hisse fiyatı ne kadar? Verusa Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde %40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik'in halka arzı için karar alındığını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından halka arza iştirak etmek isteyen vatandaşlar Aldem Çelik halk arzın detaylarını araştırıyor.

ALDEM ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Verusa Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde %40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik'in halka arzı için karar alındığını duyurdu.