Aldem Çelik halka arz ne zaman? Aldem Çelik Verusa Holding hisse fiyatı ne kadar?

Aldem Çelik halka arz ne zaman? Aldem Çelik hisse fiyatı ne kadar? Verusa Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde %40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik'in halka arzı için karar alındığını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından halka arza iştirak etmek isteyen vatandaşlar Aldem Çelik halk arzın detaylarını araştırıyor.
ALDEM ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Verusa Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde %40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik'in halka arzı için karar alındığını duyurdu.
Verusa Holding tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimizin %40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aldem Çelik) Yönetim Kurulu'nun 09.12.2020 (bugün) tarihli toplantısında; Aldem Çelik'in halka açılmasına, bu kapsamda gerekli çalışmalara başlanılmasına karar verilmiştir."
İttifak Holding ise bağlı ortaklığı Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin Halka Arzı için Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanan Aracılık Sözleşmesi hakkında KAP'a bildirimde bulundu.
İttifak Holding tarafından konuyla ilgili olarak KAP'a yapılan bildirimde, " Bağlı ortaklığımız Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak; Selva Gıda Sanayi A.Ş. ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" 09.12.2020 tarihinde imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Halka arz tarihi ise gerekli izinlerin alınmasının ardından belli olacak.
VERUSA HOLDİNG HİSSE FİYATI NE KADAR?
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