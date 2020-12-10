Bakan Varank duyurdu: Kritik teknolojik ürünler Türkiye'de üretilecek





'TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMINI HAYATA GEÇİRDİK'

Bakan Varank, Türkiye olarak bu yeni dönemde planlanan tüm adımların 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla atılacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sanayimizin teknolojik dönüşümüne hizmet edecek politikaları, destek ve teşvik mekanizmalarını bu vizyonla kurguluyoruz. Kritik teknoloji ürünlerinin, yerli imkânlarla üretilmesi için Ar-Ge'den yatırıma kadar uçtan uca bir destek mekanizması olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını hayata geçirdik. Bu programla cari açık verdiğimiz ithal ürünleri yurt içinde üretebileceğiz. Başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı Sanayileşme İcra Komitesi ile özellikle kamu alımları çıpasını kullanarak sanayimizin yerli üretim ve teknolojik yetkinliğini geliştirmek üzere kararlar alacağız. Yapay zekaya yönelik çalışmaları bir çatı altında toplamak, bu çalışmaları doğru şekilde koordine etmek için için Yapay Zeka Enstitüsü'nü kurduk. Ağustos ayında, dünyanın en büyüğü olan MEXT Teknoloji Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. KOBİ'lerimize öğren dönüştür programlarıyla yalın üretimi ve dijitalleşmeyi öğrettiğimiz Model Fabrikalar kuruyoruz. KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı ile dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen ve buna yönelik teknolojileri üreten KOBİ'lerimizi destekliyoruz. Tabi tüm bunları gerçekleştirebilmek için gereken en önemli husus insan kaynağı. Bunun için bir yandan mevcut iş gücümüzü geleceğin mesleklerine yönlendirecek projeler yaparken diğer yandan çocuk ve gençlerimizin teknolojik bilgi ve donanımına öncelik gösteriyoruz."