Mobilya konusunda standartlara mahkum değilsiniz. Hayalinizdeki mobilyayı tasarlayabilir, kendi tarzınızı yaşam alanlarınıza yansıtabilirsiniz. Mobilya sektöründe 35 yılı aşkın tecrübesiyle faaliyet gösteren Vâris Mobilya, tüketici taleplerine göre özgün tasarımlar üretiyor, her metrekareye uygun çözümler sunuyor.

1985 yılında Ankara'da kurulan Vâris Mobilya, 'luxury mobilya' pazarında trendleri belirleyen özgün tasarımları ve konsept projeleriyle, standart mobilyalardan kaçınanların kurtarıcısı oldu. Mobilya tasarımlarıyla fark yaratan ve sıra dışı işlere imza atan firma, mobilya sektörünün yeni yıldızı haline geldi.



HER METREKAREYE UYGUN ÇÖZÜMLER

'Müşteri odaklı' hizmet anlayışıyla öne çıkan Vâris Mobilya'nın ikinci kuşak CEO'su Kemal Akbulut, tasarımları tüketici taleplerine göre oluşturduklarını söyledi: "Vâris Mobilya, tüketicilere kendi tarzlarını evlerine yansıtma olanağı sunuyor. Müşterilerimizin isteğine göre, her metrekareye uygun estetik çözümler sunuyoruz. Her kesimden tüketicinin beklentilerini karşılamaya özen gösteriyoruz, bu da güvenilir ve tercih edilen bir firma olmamızı sağlıyor."



İŞ DÜNYASININ DA TERCİHİ

Salondan mutfağa, çocuk odasından banyoya evin her köşesine uygun fonksiyonel mobilyalar üreten Vâris Mobilya, yenilikçi ve modern tasarımlarıyla iş ve turizm dünyasının da yakın takibinde. Bugüne dek çok sayıda ofis, konferans salonu ve otel dekorasyonuna da imza attıklarını belirten Kemal Akbulut, "Luxury mobilya kategorisinde üst düzey tasarımlara imza atıyor, konsept projeler hayata geçiriyoruz. Türkiye'de 'mobilya' ve 'özel tasarım mobilya' sektörlerinde 1 numara olmayı amaçlıyoruz" dedi.