İnşaat sektöründe son dönemde doğaya saygılı, çevre dostu, sosyal anlamda sorumlu firmalar ön plana çıkıyor. O firmalardan biri de 27 yıllık tecrübesiyle hizmet veren Mar-Say A.Ş. Konut projelerini "yeşili koruyan" bir anlayışla hayata geçirdiklerini belirten Mar-Say Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Akyüz, "Yeni yaşam alanları inşa ederken kendimizi doğaya karşı da sorumlu hissediyoruz. Yatırımlarımızı sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlıyoruz" diyor.



Türkiye ekonomisinin amiral gemisi olan inşaat sektöründe çevresel sürdürülebilirlik son yıllarda üzerinde çokça durulan bir konu. Çevre bilincinin arttığı günümüz şartlarında doğayı ve yeşili koruyan bir anlayışla hizmet veren firmalar daha çok tercih ediliyor. Sektörde 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Mar-Say'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Akyüz de bilinçli tüketicilerin son yıllarda doğaya saygılı ve çevreye değer katan konut projelerine yöneldiğini söylüyor.





DOĞAYA SAYGILI, ÇEVREYE DEĞER KATAN PROJELER

Sedat Akyüz, Mar-Say'ın projelerinde güvenlik, kalite ve estetiğin yanı sıra doğanın korunmasına da büyük önem verdiklerini dile getiriyor: "Güvenliğin, kalitenin ve estetiğin bir arada olduğu yeni yaşam alanları inşa ederken kendimizi doğaya karşı da sorumlu hissediyoruz. Doğaya saygılı, çevreye değer katan projeler üretiyoruz. Yatırımlarımızı sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlıyoruz."





DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN

Başarılı işadamı Sedat Akyüz, daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekiyor: "Şehir yaşamının güncel ihtiyaçlarına başarılı bir şekilde yanıt verirken, doğanın tüm güzelliğini elimizden geldiğince korumayı hedefliyoruz. Nesiller boyu kullanılabilecek yenilikçi, fonksiyonel ve modern tasarımlara imza atıyoruz. Kalitenin ve mutlu yaşamın herkesin hakkı olduğu inancıyla hayata geçirdiğimiz projelerle müşteri memnuniyet çıtasını da sürekli yükseltiyoruz."