Türkiye'de 2020 yılında 541 bin hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, arazi toplulaştırması çalışmaları kapsamında bu yıl sonuna kadar 541 bin hektar alanda daha çalışmaların tamamlanacağını ve toplulaştırılan alanın 4,77 milyon hektara ulaşacağını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, Türkiye genelinde yürütülen tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunduğunu belirten Yıldız, 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.