

"En fazla kuru meyve ihracatı AB ülkelerine"



Kuru meyve ihracatında ülke grupları bazında en fazla ihracatın AB ülkelerine gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Çıkmaz, "Ülke grupları bazında yaptığımız ihracatta birinci sırayı 103 milyon 19 bin dolarlık ihracatla AB ülkeleri alırken, ikinci sırada 32 milyon 838 bin dolarla Amerika ülkeleri, üçüncü sırada 22 milyon 865 bin dolarla Ortadoğu ülkeleri yer almıştır. Bu süreçte Asya ve Okyanusya ülkelerine 21 milyon 576 bin dolarlık ihracat yapılırken, Eski Doğu Bloku ülkelere 16 milyon 818 bin dolar, diğer Avrupa ülkelerine 6 milyon 352 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 5 milyon 550 bin dolar, Afrika ülkelerine 3 milyon 32 bin dolar ve serbest bölgelere toplam 4 milyon 176 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2020 yılının 11 aylık döneminde bir önceki yıla oranla aynı dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 44,8'le Amerika ülkelerinde ve yüzde 35,6 ile Asya ve Okyanusya ülkelerinde görülmektedir. Birçok ülke grubunda bir önceki yıla oranla genel anlamda ihracat artışı görülmekte olup pandemi sürecine rağmen bu artış ihracatçılarımızın özverili çaba ve gayretleriyle gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.