YAPILANDIRMADA PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 25 İNDİRİM İMKANI

Öte yandan, kanuna göre, kapsama giren vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş idari para cezalarının tamamının, faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer'i alacaklar yerine, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarının ödenmesi gerekiyor. Bu durumda, idari para cezalarına ilişkin faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 1 Şubat 2021'e kadar yapılabilecek.