Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.12.2020 18:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.12.2020 18:58
    ABONE OL

    Tüm zamanların en yüksek kapanışı: BIST 100 endeksi günü rekorlarla tamamladı

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,78 değer kazanarak günü 1.350,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi 1.360,63 puanla da rekor seviyeyi gördü.



    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



    Bankacılık endeksi yüzde 2,55 ve holding endeksi yüzde 1,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile turizm oldu.



    BIST SINAİ ENDEKSİ İSE REKORLARINI DEVAM ETTİRDİ
    BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde yüzde 0,78 değer kazanarak günü 1.350,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.360,63 puanla da rekor seviyeyi gördü. BIST Sınai endeksi ise rekorlarını devam ettirdi.



    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, küresel ölçekte ekonomiyi destekleme adımları, Brexit görüşmeleri ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirtti.



    ABD Temsilciler Meclisi'nde, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesine karşın sürecin devam ettiğini vurgulayan analistler, tasarının yasalaşması için önce Senato'da kabul edilmesi, ardından da Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.



    Analistler, yarın yurt içinde işgücü istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.290 puanın destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.

    Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

    Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
    BIST ADANA 6.214 0,51
    BIST ANKARA 2.206 0,76
    BIST ANTALYA 2.062 -0,53
    BIST BALIKESİR 1.833 -0,43
    BIST BURSA 3.489 -0,65
    BIST DENIZLI 2.781 -1,23
    BIST ISTANBUL 1.423 0,47
    BIST IZMIR 3.141 -2,08
    BIST KAYSERI 7.976 2,51
    BIST KOCAELI 3.188 0,55
    BIST KONYA 3.286 6,18
    BIST TEKIRDAĞ 9.165 1,43



    Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

    (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
    Garanti Bankası 4.512.662.924
    Ereğli Demir Çelik 2.917.679.978
    Petkim 2.396.619.747
    Selçuk Ecza Deposu 2.170.624.537
    Doğan Holding 2.107.531.951
    Kardemir (D) 1.615.495.919
    Şişe Cam 1.603.229.593
    Türk Hava Yolları 1.028.830.084
    ASELSAN 940.624.894
    Odaş Elektrik 860.524.590
    Eczacıbaşı İlaç 802.966.563
    Yapı ve Kredi Bankası 802.872.585
    Arçelik 773.208.092
    Akbank 747.571.577
    Emlak Konut GMYO 678.772.593
    Vakıflar Bankası 642.237.004
    Tekfen Holding 612.179.393
    Sasa Polyester 582.071.891
    Koza Madencilik 572.345.831
    Bim Mağazalar 417.054.146


    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Doğan Holding 3,12 2,87 8,71
    İş Yatırım Menkul Değerler 14,32 13,38 7,03
    Arçelik 29,88 27,92 7,02
    Kartonsan 2.880,00 2.741,70 5,04
    Yataş 13,63 13,04 4,52
    Odaş Elektrik 3,70 3,55 4,23
    Gözde Girişim 7,12 6,84 4,09
    Garanti Bankası 9,28 8,94 3,80
    Vestel 20,92 20,16 3,77
    DO-CO 507,00 491,00 3,26
    Karel Elektronik 20,20 19,58 3,17
    Tekfen Holding 15,75 15,29 3,01
    Koza Madencilik 13,75 13,35 3,00
    Yapı ve Kredi Bankası 2,93 2,85 2,81
    Deva Holding 24,40 23,78 2,61
    Türkiye Sigorta 6,00 5,85 2,56
    Akbank 6,20 6,05 2,48
    Vakıflar Bankası 4,55 4,44 2,48
    İş Bankası (C) 6,55 6,40 2,34
    Türk Traktör 145,00 141,80 2,26

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Tüm zamanların en yüksek kapanışı: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü rekorlarla tamamladı