Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,55 ve holding endeksi yüzde 1,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile turizm oldu.
BIST SINAİ ENDEKSİ İSE REKORLARINI DEVAM ETTİRDİ
BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde yüzde 0,78 değer kazanarak günü 1.350,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.360,63 puanla da rekor seviyeyi gördü. BIST Sınai endeksi ise rekorlarını devam ettirdi.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, küresel ölçekte ekonomiyi destekleme adımları, Brexit görüşmeleri ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi'nde, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesine karşın sürecin devam ettiğini vurgulayan analistler, tasarının yasalaşması için önce Senato'da kabul edilmesi, ardından da Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.
Analistler, yarın yurt içinde işgücü istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.290 puanın destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.214
|0,51
|BIST ANKARA
|2.206
|0,76
|BIST ANTALYA
|2.062
|-0,53
|BIST BALIKESİR
|1.833
|-0,43
|BIST BURSA
|3.489
|-0,65
|BIST DENIZLI
|2.781
|-1,23
|BIST ISTANBUL
|1.423
|0,47
|BIST IZMIR
|3.141
|-2,08
|BIST KAYSERI
|7.976
|2,51
|BIST KOCAELI
|3.188
|0,55
|BIST KONYA
|3.286
|6,18
|BIST TEKIRDAĞ
|9.165
|1,43
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.512.662.924
|Ereğli Demir Çelik
|2.917.679.978
|Petkim
|2.396.619.747
|Selçuk Ecza Deposu
|2.170.624.537
|Doğan Holding
|2.107.531.951
|Kardemir (D)
|1.615.495.919
|Şişe Cam
|1.603.229.593
|Türk Hava Yolları
|1.028.830.084
|ASELSAN
|940.624.894
|Odaş Elektrik
|860.524.590
|Eczacıbaşı İlaç
|802.966.563
|Yapı ve Kredi Bankası
|802.872.585
|Arçelik
|773.208.092
|Akbank
|747.571.577
|Emlak Konut GMYO
|678.772.593
|Vakıflar Bankası
|642.237.004
|Tekfen Holding
|612.179.393
|Sasa Polyester
|582.071.891
|Koza Madencilik
|572.345.831
|Bim Mağazalar
|417.054.146
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|3,12
|2,87
|8,71
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,32
|13,38
|7,03
|Arçelik
|29,88
|27,92
|7,02
|Kartonsan
|2.880,00
|2.741,70
|5,04
|Yataş
|13,63
|13,04
|4,52
|Odaş Elektrik
|3,70
|3,55
|4,23
|Gözde Girişim
|7,12
|6,84
|4,09
|Garanti Bankası
|9,28
|8,94
|3,80
|Vestel
|20,92
|20,16
|3,77
|DO-CO
|507,00
|491,00
|3,26
|Karel Elektronik
|20,20
|19,58
|3,17
|Tekfen Holding
|15,75
|15,29
|3,01
|Koza Madencilik
|13,75
|13,35
|3,00
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,93
|2,85
|2,81
|Deva Holding
|24,40
|23,78
|2,61
|Türkiye Sigorta
|6,00
|5,85
|2,56
|Akbank
|6,20
|6,05
|2,48
|Vakıflar Bankası
|4,55
|4,44
|2,48
|İş Bankası (C)
|6,55
|6,40
|2,34
|Türk Traktör
|145,00
|141,80
|2,26