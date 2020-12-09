Lufthansa ve Türk Hava Yolları'nın ortak kuruluşu SunExpress, Düsseldorf Havalimanı ve Malteser iş birliği ile tüm Düsseldorf-Antalya uçuşlarında yolcularına isteğe bağlı olarak uçuş öncesi ücretsiz hızlı antijen testi denemelerine başladığını duyurdu.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, havayolu, yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahat etmesini sağlamak amacıyla 15 dakikada sonuç veren hızlı antijen testi denemelerine başladı. 8 Aralık'ta başlayan testin deneme sürecine 31 Aralık'a kadar Düsseldorf-Antalya uçuşlarında devam edilecek.

Test, check-in aşamasında tamamen yolcuların isteğine bağlı olarak gerçekleştirilecek. Test sonucu pozitif çıkan yolcular, uçuşlara kabul edilmeyecek ve bu yolculara ücretsiz rezervasyon değişikliği imkanı tanınacak.

SunExpress, deneme sürecinin ardından gerçekleştirilecek değerlendirmelerin sonucuna göre bu testi, Almanya'dan Türkiye'ye olan daha fazla uçuşta uygulamayı planlıyor.

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Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, SunExpress CEO'su Max Kownatzki, şunları kaydetti: "Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek misafirler için hızlı antijen testi denemeleri yapan ilk havayoluyuz. Önümüzdeki yıl için test stratejimizi belirleyebilmek adına 31 Aralık'a kadar elde edilen verileri değerlendireceğiz. Amacımız, uçuşlarımızda misafirlerimizin sağlığını ve güvenliğini sağlarken onlara endişe duymadan seyahat etme deneyimi sunmak ve gelecekte hava taşımacılığını canlandırmaya yardımcı olacak yenilikçi süreçler oluşturmaktır."

Türk hükümetinin salgının en başından beri aldığı tedbir ve önlemlerle bu mücadeleyi büyük bir başarıyla yönettiğini belirten Kownatzki, "Türkiye'den Almanya'ya olan uçuşlarda varıştan 48 saat önce yapılması zorunlu olan PCR test süreci bir altın standart haline geldi. Türkiye'den Almanya'ya olan uçuşların tamamında yolcular PCR testi yaptırıyor. Denemelerine başladığımız bu antijen testi ise Almanya'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda potansiyel bir çözüm olabilir." ifadelerini kullandı.